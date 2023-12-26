«Кто за это должен отвечать?» 2 26.12.2023, 15:25

4,196

Могилевчанин обратился к местным властям.

В Беларуси ухудшается качество дорог и инфракструктуры. Читатель сайта Charter97.org обратился к местным властям с жестким вопросом:

— Одно и то же который год. Почему «мэру» наплевать на жителей Могилева?

Ужасное состояние участка моста по проспекту Мира на подходе к Центру творчества. Из года в год ситуация не меняется.

Неровность дорожки наполняется водой и посреди прохода образовывается огромная лужа, обходить которую нужно участком проезжей части. А там проносятся автомобили и окатывают пешеходов из луж уже на дороге. Кто за это должен отвечать?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».