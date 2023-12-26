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Зеленский потроллил россиян после потери БДК «Новочеркасск»

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  • 26.12.2023, 15:30
  • 4,834
Зеленский потроллил россиян после потери БДК «Новочеркасск»

Президент Украины поблагодарил летчиков за успешно выполненное задание.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воздушные силы за поражение российского большого десантного корабля «Новочеркасска».

«Благодарен нашим воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним судном», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Напомним, сегодня ночью был нанесен ракетный удар по БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии. Судя по фото, оказавшимся в Сети, корабль пошел на дно.

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