Лукашенко не пошел на экскурсию, организованную Путиным

Лукашенко не пошел на экскурсию, организованную Путиным12
- 26.12.2023, 15:35
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Подвело здоровье?
Лукашенко не стал участвовать в «культурной программе», организованной Путиным для коллег по СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.
Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что неформальный саммит СНГ «начинается с культурной программы, которую президент Путин устроил в честь глав государств». Гости должны посетить несколько дворцов, включая Павловский, а затем направятся на переговоры и обед в Константиновский дворец.
В пресс-службе Лукашенко сообщили, что «пока коллеги на экскурсии», у него «своя, рабочая программа».
Стоит отметить, что всю прошлую неделю Лукашенко болел — у него пропал голос.