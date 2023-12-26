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Лукашенко не пошел на экскурсию, организованную Путиным

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  • 26.12.2023, 15:35
  • 6,740
Лукашенко не пошел на экскурсию, организованную Путиным

Подвело здоровье?

Лукашенко не стал участвовать в «культурной программе», организованной Путиным для коллег по СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков проинформировал, что неформальный саммит СНГ «начинается с культурной программы, которую президент Путин устроил в честь глав государств». Гости должны посетить несколько дворцов, включая Павловский, а затем направятся на переговоры и обед в Константиновский дворец.

В пресс-службе Лукашенко сообщили, что «пока коллеги на экскурсии», у него «своя, рабочая программа».

Стоит отметить, что всю прошлую неделю Лукашенко болел — у него пропал голос.

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