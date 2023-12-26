В Беларуси на Новый год будет рекордная «жара»? 4 26.12.2023, 15:37

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Синоптики о том, какой будет погода днем 31 декабря и в праздничную ночь.

Температура от +1 до +5 ожидается днем 31 декабря в Беларуси, да и в новогоднюю ночь мороза не будет.

В ближайшие три дня - с 26 по 28 декабря - погоду в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы и Балтийского моря, сообщает pogoda.by.

Прогноз погоды, 26 - 28 декабря

В первый рабочий день недели, 26 декабря, теплее всего в Бресте. На юго-запад вернулась осень с порывистым ветром, дождем и температурой +7..+9. А на севере – в Витебске – холоднее, со снегом, но все равно без мороза – 0..+2. Минск посредине и географически, и погодно – в столице +2..+4.

В среду, 27 декабря, на погоду будут влиять воздушные массы с Балтики. Где-то выглянет солнышко, но на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Температура воздуха в течение суток -2..+5, в ночные часы по северу при прояснениях до -5.

В четверг, 28 декабря, скажется влияние неустойчивых воздушных масс и малоактивных фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Обещают осадки (снег, мокрый снег, утром и днем с дождем). Днем от -2 по северо-востоку до +7 по юго-западу страны.

Зима - это не только морозы, но и вот такие сюрпризы.

Более точный прогноз на Новый год синоптики дадут к концу недели. Но на pogoda.by уже есть численный прогноз, который рассчитывается автоматически без контроля и корректировки специалистом.

В последние годы белорусы привыкли к плюсу на Новый год. Готовьтесь к этому и сейчас. Итак, в Минске, Гродно и Могилеве 31 декабря днем ожидается +2 (снег с дождем) и столько же праздничной ночью. В Витебске и днем, и ночью +1, ждут снег. В Гомеле температура днем составит +3 (дождь со снегом), а ночью +2.

Брест пальму зимнего первенства в борьбе за звание самого теплого города не отдаст – днем +5, а ночью +4, пройдет кратковременный снег с дождем.

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