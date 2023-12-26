Z-певец Киркоров опубликовал «покаянное видео» 8 26.12.2023, 15:48

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Артист заявил, что «зашел не в ту дверь».

Российский певец-путижнист Филипп Киркоров назвал ошибкой свое участие в «голой вечеринке», которая прошла в клубе Mutabor. Видеозапись с объяснением своих мотивов Киркоров опубликовал на странице во «ВКонтакте».

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. И ушел. Я не собираюсь отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других. В нынешнее трудное время, время героическое, не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. Я артист только своей страны. Я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю только своего зрителя и слушателя. Я осознаю совершенную мною ошибку».

Ранее Киркоров уже оправдывался перед Дмитрием Песковым за участие в вечеринке и говорил, что был в шоке, «когда увидел это». Певец также заявил, что сам был одет прилично, в Dolce & Gabbana и Balenciaga.

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