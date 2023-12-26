Пинчанин по навигатору на спор пошел пешком из Барановичей в Ляховичи 4 26.12.2023, 15:55

1,798

В итоге пришлось выбираться из колодца и кататься на «скорой».

Житель Пинска в воскресенье, 24 декабря, отправился по бездорожью из Барановичей в Ляховичи, пишет «Ляхавіцкі веснік». Путь должен был занять несколько часов и до Ляховичей он в итоге добрался — но попал в больницу.

Сначала 31-летний житель Пинска поспорил с друзьями, что сможет по навигатору дойти пешком из Барановичей до Ляховичей по бездорожью. И отправился в путь. Судя по данным Google, в соседнем райцентре он должен был оказаться через 4−5 часов.

Однако путь пинчанина закончился недалеко от Ляховичей. На ферме в деревне Головачи он не заметил прикрытый досками колодец — дерево сломалось под его весом и мужчина оказался в воде. Сообщение об этом утром воскресенья, 24 декабря, поступило ляховичским спасателям. Телефон пинчанина после этого выключился.

Когда работники МЧС приехали на место, то там уже никого не было. Выяснилось, что мужчина сам выбрался из колодца дошел до соседней деревни Коньки. Уже оттуда его забрала скорая помощь.

Сейчас пинчанин находится в Ляховчиской райбольнице с обморожением пальцев ног.

От Коньков до Ляховичей мужчине оставалось немногим более трех километров пути по прямой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».