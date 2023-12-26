«Общение было совсем не похоже на общение с нашими девочками» 4 26.12.2023, 16:08

1,440

Две истории белорусов, которые познакомились с мошенницами в Сети.

Белорус рассказал на своей странице в Facebook историю онлайн- знакомства с девушкой: через много недель активной переписки (активной скорее с ее стороны) парень заподозрил, что его собеседница – мошенница.

Журналисты citydog.io опубликовали две истории белорусов, которые познакомились с девушками в Сети, а те оказались мошенницами.

Гісторыя першая: «Яна паставіла мне ультыматум: альбо я пакажу, што давяраю ёй, альбо яна не зможа са мной размаўляць»

– Пазнаёміўся з азіяткай у iнтэрнэце, – расказвае Рыгор (імя зменена, кантакты героя ёсць у рэдакцыі). – Яе месцазнаходжанне было ці то ў Піцеры, ці то ў Калінінградзе, а нумар у WhatsApp – брытанскі.

Я адразу ставіўся да ўсяго гэтага скептычна, таму што не бачу сэнсу знаёміцца с кімсьці з іншых гарадоў і краін, з кім нельга сустрэцца, а толькі месяцамі перапісвацца. Тым не менш дзяўчына праяўляла энтузіязм, і я вырашыў падтрымаць размову з цікаўнасці.

Яна прадставілася брытанкай кітайскага паходжання. Нарадзілася ў Ганконгу, з сям’ёй эмігравала ў Брытанію. Перапісваліся на рускай мове, хаця яна яе не ведала і карысталася гугл-перакладчыкам.

Калі даведалася, што я беларус, то спыталася, у чым розніца паміж Беларуссю і Расіяй. Вядома, я не змог пакінуць такое важнае пытанне без разгорнутага адказу, асабліва пасля яе заяў пра добрую палітыку Пуціна. Змарнаваў шмат часу і настрачыў гіганцкія паведамленні пра адносіны Беларусі, Расіі, Украіны, а таксама Кітая і Брытаніі з гістарычнымі адсылкамі.

Потым падумаў, што на іншым канцы лёгка можа быць кадэбэшнік, і дадаў, што спадзяюся, што яна – не ён, бо я там панапісваў усялякага. Так, гэта звычайная беларуская параноя, выпрацаваная ў беларусаў дзесяцігоддзямі, з якой расіяне смяяліся і прыкалваліся, а сёння ім самім не да смеху. Яна рассмяялася і адказала, што ёй стала цяпер усё больш зразумела, бо яна не разумела, чаму «пасля аб’яднання Расіі і Беларусі беларусы працягваюць змагацца».

Наша гутарка цягнулася тыднямі. Ініцыятыву ў асноўным праяўляла яна: зычыла мне добрай раніцы і добрага вечара, распытвала пра справы і ўсё астатняе. Я з-за сваіх спраў не паспяваў за яе актыўнасцю. Часцей за ўсё ў нашых гутарках расказваў пра сваё жыццё, прафесію, а яна пра сябе амаль нічога. Аказалася, што яна ў Маскве. Мы трохі абменьваліся фатаграфіямі.

Аднойчы я абмовіўся, што пакутую ад цяжкай формы пракрастынацыі і зусім не магу працаваць. Яна спытала, ці не спрабаваў я атрымліваць пасіўны даход, і сказала, што яна займаецца нейкімі аперацыямі на анлайн-біржы і можа мяне навучыць, як ёй карыстацца, бо там усё проста. Я адказаў, што я мастак па жыцці і ўсе гэтыя справы далёкія ад мяне, але ж я не выключаю, што некалі магу паспрабаваць разабрацца ў гэтым.

Дарэчы, некалькі гадоў таму я разабраўся у крыпце, рабіў кашалькі, абменьваў і купляў за яе. Але яна быццам бы зразумела мой адказ як «так» і праз дзень пачала настойліва прапаноўваць зарэгіцца на нейкай анлайн-біржы.

Пасля некалькі маіх ветлівых адмоў і пераносаў яна абурылася і пачала літаральна прэсаваць мяне – я здзівіўся, бо не разумеў, што здарылася. Я думаў: альбо гэта яе завуаляваная спроба выклікаць у мяне ініцыятыўнасць да яе, альбо яна неадэкватная ці, можа, гэта нейкая яе культурная асаблівасць.

У выніку яна паставіла мне ультыматум: альбо я пакажу, што давяраю ёй, і паспрабую зрабіць, што яна просіць, альбо яна больш не зможа са мной размаўляць. Вядома, я афігеў ад такой неспадзяванкі на пустым месцы, спрабаваў некалькі разоў ёй усё шчыра і зразумела патлумачыць, але нашы зносіны раптам абарваліся.

Прайшоў тыдзень, і выпадкова я трапляю на выпуск-расследаванне на YouTube-канале «Асцярожна, Сабчак!» пра тое, як у Брытаніі адзін іспанец пазнаёміўся ў Tinder з расійскай дзяўчынай, якая быццам бы жыве ў іншым горазде ў Брытаніі. У іх завялася бурная перапіска, амаль што раман с відэапаведамленнямі, і ў нейкі час яна прапанавала яму зарабіць на крыптабіржы.

Ён ва ўсё гэта ўцягнуўся, паверыўшы ёй, уклаў спачатку невялікія грошы і сапраўды атрымаў нейкі прыбытак. Потым павялічваў суму ўкладу, уцягнуў у справу сваіх сяброў, і раптам усё скончылася – чувак згубіў 40 тысяч долараў. Тут я ўспомніў і пра іншую нядаўнюю навіну пра беларускага хлопца, падкаванага ў крыпце, якога амаль што такім жа чынам развяла нейкая дзяўчына на вялікія грошы. І тут у мяне ўсё стала на свае месцы.

Зараз спытаў у гэтай кітаянкі, ці гатова яна працягнуць са мной зносіны без закранання тэмы біржы. Яна, вядома, адказала, што не можа размаўляць з тым, хто ёй не давярае. Я пайшоў наўпрост і спытаў, ці не махлярка яна.

Вядома, яна адказала, што я фантазёр і ў мяне няма ніякіх падстаў для гэтага. Тады я падрабязна расказаў пра гэту схему і спытаў, ці адгадаў я яе планы. Яна паставіла лайк пад гэтым паведамленнем, але працягнула ўварочвацца ад адказу. Напісала, што адкажа мне пазней.

История вторая: «Мне стало очень больно – я понял, что это развод и мошенничество»

– Познакомился я с Алиной где-то в марте 2023 года, – рассказывает Руслан про про свой неудачный опыт знакомства в «Тиндере». – Это была очень красивая 24-летняя девушка.

Меня сразу немного смутило, что она находится в Амстердаме, а у меня стоит в «Тиндере» ограничение на расстояние, кажется, около 80 км. И общение сразу не очень завязывалось: я хоть и был вежлив, но звучали нотки сарказма – зачем я такой красивой девушке, да еще и так далеко, 1800 км? Но она красиво и грамотно писала на русском – я заинтересовался.

Рассказала, что она родом из Новосибирска, но уехала в 17 лет учиться в университет в Нидерландах. В 2023 году папа – достаточно обеспеченный человек – помог ей купить там квартиру. Она мне сразу же выслала фото: квартира выкрашена и оформлена в тех же тонах и стиле, как я люблю, и очень похожа на мою. Это был первый кирпичик в нашем общении, или ключик к моему сердцу. У нас даже входные двери были почти одинаковые (хотя я делал под заказ со своим рисунком достаточно дорогую дверь, больше нигде такую же не видел) – совпадение было очень необычным и романтичным.

Я был насторожен в начале общения, но она прямо сразу начала с голосовых сообщений. Например, рассказывала про погоду у себя в городе: я добавил в свою программу Амстердам и сверялся – все было в точности так, как она и говорила. Да, в начале общения я так и написал ей, что сейчас много мошенниц, который просят деньги за встречу и прочее. Она достаточно спокойно на это отреагировала, сказала, что у них такого нет и ей немного обидно, что я о ней так подумал. Но тут же отметила, что я имею право, ведь совсем ее не знаю.

Общение было совсем не похоже на общение с нашими девочками: не было никаких сложностей и проверок, готов ли ты на это или на то. К сожалению, наши девушки, с которыми я общался (не могу сказать за всех), так устроены, что много раз проверяют твою платежеспособность, а не заинтересованность. Но она была другой, ей ничего не нужно было от меня.

Алина говорила, что по профессии она нутрициолог, поддерживает правильное питание для здоровья и нормальной массы тела. Я с этим знаком. Бывало, она высылала мне видео завтрака или ужина, и я обратил внимание, что на видео ее руки были с тем же кольцом, что и на фотках, которые она присылала.

Да, она не признавалась мне в любви, но ее общение было настолько теплым, что я в конце конов растаял и влюбился.

Мы очень много общались каждый день голосовыми обо всем. Может, потому что она напомнила мне детскую любовь: тоже голубоглазая худенькая девочка с плотным каре и тоже блондинка, как моя Софа из детства. Не знаю, как так случилось.

В итоге мы начали договариваться о встрече, я подал документы на визу и готовился ехать в Нидерланды на несколько недель. Она сказала, что, если я не найду доступное жилье, она мне поможет. А если не устроит, то я смогу пожить у нее.

Я уже предвкушал две недели общения с любимой девушкой, пока однажды не спросил: «Как ты позволяешь себе столько путешествовать?» Она объездила все южные страны – Малайзию, Сингапур , Таиланд , Филиппины, Камбоджу. Алина сказала, что ее профессия – это хобби, а зарабатывает она на бирже. И по моим вопросам скинула мне выписку о своих поступлениях: были дни, когда она зарабатывала даже 2700$ в день. Это и был ее основной доход: «Но я в этом не разбираюсь, у меня есть брокер Андреас, он за меня все делает за процент. Если хочешь, я вас познакомлю», – говорила она.

Я насторожился, но ненадолго: думал, что у нас с ней будет очное знакомство в Нидерландах. Через несколько дней она подняла тему сама: сказала, что у Андреаса освободилось место, так как он не может вести много инвесторов, и если я не против, то он мне позвонит и расскажет, как можно открыть счет. Я сказал, что очень занят и сейчас нормально зарабатываю, поэтому мне это пока неинтересно. Конечно, мне это не понравилось, я почувствовал подвох. Я очень хорошо вижу и чувствую, где можно обмануть.

После этого она рассказывала, как увлеклась йогой и правильным питанием, а спустя еще несколько дней или неделю общения, когда я почти должен был получать визу, она вдруг вернулась к бирже. Сказала, что у Андреаса опять есть свободное время и он может заняться моими инвестициями. Мне нужно с ним пообщаться в 21:00 по нашему времени. Я проигнорировал и сказал, что занят.

Мне стало очень больно: я понял, что это развод и мошенничество. Я не отвечал, а она спрашивала «Как ты? У тебя что-то случилось? Почему ты не отвечаешь?» Так и закончилась наша несбывшаяся любовь. Самое интересное и необычное, что она не удалила меня и не заблокировала, у меня остался ее телефон и вся переписка. Было желание написать или позвонить ей. Кстати, она не прошла мою дополнительную проверку, когда я предложил пообщаться по видеосвязи. Она отказалась, но по какой причине, не помню.

Пока вспоминал эту историю, решил ей написать – пока нет ответа. Возможно, и не будет. Вот такая грустная история, основанная на желании любить и быть любимыми.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».