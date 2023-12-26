Глава Минобороны Британии: за четыре месяца ВСУ уничтожили 20% российского флота 1 26.12.2023, 16:14

Господство России в Черном море под угрозой.

За последние четыре месяца украинские Вооруженные силы уничтожили 20% Черноморского флота России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра обороны Великобритании Гранта Шеппса.

По его словам, уничтожение крупного десантного корабля Черноморского флота РФ «Новочеркасск» демонстрирует, что «те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются».

«Они не заметили, что за последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России. Господство России в Черном море сейчас под угрозой, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море», - подчеркнул Шеппс.

Уничтожение корабля «Новочеркасск»

Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск» в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

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