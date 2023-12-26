БЖД столкнулась с острым дефицитом работников 26.12.2023, 16:21

Как рядовых рабочих, так и начальников.

Минтранс в этом году собирался «оптимизировать» персонал Белорусской железной дороги — сократить 2000 работников. По данным «Сообщества железнодорожников Беларуси», за первую половину 2023-го «железка» уволила примерно половину от этого плана. На фоне увольнений в разных подразделениях БЖД не хватает сотрудников — как рядовых рабочих, так и начальников. «Зеркало» посмотрело, по каким специальностям ищут людей на «железку» и сколько готовы им платить.

Составители поездов и их помощники требуются в подразделениях БЖД по всей стране. Например, Брестскому отделению БЖД нужны трое составителей поездов с опытом работы. Этим работникам будут платить 739−800 рублей.

Локомотивное депо Полоцк возьмет троих составителей поездов без «дискредитирующих обстоятельств». Платить будут 840 рублей. Станция Могилев-2 ищет такого работника на зарплату 840−1400 рублей. Предприятие готово обучить, во время учебы будут платить 554 рубля в месяц.

Гомельский вагоностроительный завод примет на работу составителя поездов, у которого есть опыт работы по специальности от трех лет. Ему будут платить 1200−1300 рублей, также могут дать комнату в общежитии.

Моторвагонное депо Минск объявило профессиональный отбор на вакансию составителя поездов. На работу примут работников 6 разряда, которых не увольняли с предыдущего места по дискредитирующим обстоятельствам. Готовы платить 1515−2105 рублей и дать комнату в общежитии.

Минскому отделению БЖД нужны 28 составителей поездов.

Есть чуть меньше 70 вакансий для станционных работников. Требования к ним небольшие, чаще всего достаточно иметь базовое или среднее образование. Минимальный заработок — 280−362 рубля — получит работник, которого оформят на 0,5 ставки на станцию Ситница (Брестская область). Максимум в 1300 рублей обещают платить на объединенной станции Гродно, но соискателям нужно предъявить характеристики с предыдущих мест работы.

Требуются нашей «железке» несколько десятков машинистов тепловоза, но некоторые наниматели отмечают определенные требования. Так, локомотивное депо Полоцк сообщает, что работники должны быть с профильным образованием, без увольнений по дискредитирующим обстоятельствам. Кроме того, они должны будут пройти собеседование и согласование в вышестоящей организации. Зарплата — 1194 рубля.

Локомотивное депо Волковыск ищет четырех машинистов, они будут работать по гибкому графику.

Зарплату в 1316 рублей машинистам будут платить в локомотивном депо Брест. Здесь ищут 33 сотрудника.

Локомотивное депо Калинковичи ищет 13 машинистов с профессионально-техническим образованием.

Нужны также машинисты электровозов. Меньше всего готовы этим работникам платить в локомотивном депо Брест — 1377 рублей.

Девять машинистов дизель-поездов нужны в разных областях страны. В локомотивном депо Кричев им будут платить меньше всего — 1300−1400 рублей.

Не хватает На БЖД нескольких сотен слесарей по ремонту подвижного состава. Зарплаты этих работников начинаются от 554 рублей (на ставку), причем некоторые предприятия согласовывают с начальством сотрудников и на эту вакансию.

Локомотивное депо Волковыск готово принять 13 слесарей, сотрудникам будут платить 590−1400 рублей, могут предоставить комнату в общежитии. Работников обучат на производстве, а потом могут переподготовить на помощника машиниста.

Жлобинское вагонное депо нуждается в четырех таких рабочих.

На предприятия БЖД также нужны сотрудники с высшим образованием, чаще это начальники или инженеры. К примеру, Витебское вагонное депо ищет начальника котельной. Ему готовы платить 1223−1660 рублей.

Барановичскому отделению БЖД нужны несколько сотрудников с «вышкой». Одна из вакансий — главный инженер проекта с опытом работы не менее трех лет. Ему будут платить 1384−2076 рублей. Также нужны начальники отделов: юридического и технической политики.

Это же предприятие ищет поездного диспетчера, платить ему будут 1056−1585 рублей. На работу примут человека с высшим образованием по группе специальностей «железнодорожный транспорт», у него должен быть стаж работы в области пассажирских и грузовых перевозок по магистральным линиям железной дороги не менее двух лет (в должности дежурного по станции — 1 год).

Начальника базы топлива на зарплату 935 рублей ищет локомотивное депо Полоцк. У соискателя должно иметься профильное образование и не быть увольнений по дискредитирующим обстоятельствам. Перед трудоустройством соискатель пройдет собеседование и согласование.

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