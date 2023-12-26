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В России объявили в розыск создателя популярного сериала «Масяня»

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  • 26.12.2023, 16:28
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В России объявили в розыск создателя популярного сериала «Масяня»
Олег Куваев

В одной из серий оккупантам рассказали, как можно сохранить себе жизнь.

Проживающий в Израиле российский мультипликатор Олег Куваев, который является автором мультфильмов о приключениях Масяни, объявлен в розыск в стране-агрессоре России. Соответствующую информацию в базе розыска МВД обнаружило российское издание «Верстка» и 26 декабря разместило скриншоты с этого сайта в своем Telegram-канале.

По какой статье разыскивается художник, на сайте МВД не уточняется.

«В середине октября стало известно, что Следственный комитет России возбудил против Куваева уголовное дело по статье о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства», – отмечается в публикации.

Российский пропагандистский Телеграм-канал «Mash на Мойке» в октябре писал, что основанием для уголовного преследования стал 169-й эпизод сериала «Масяня», в котором главная героиня обращалась к российским оккупантам с предложением сдаваться в плен через украинский проект «Хочу жить».

Редакция «Верстки» добавила, что 22 декабря российское Министерство юстиции внесло Куваева в так называемый список иностранных агентов.

Куваев пока что не комментировал информацию.

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