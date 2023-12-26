«40 часов в очереди — новая реальность в Тересполе» 1 26.12.2023, 16:35

Водители от отчаяния стали сигналить пограничникам.

Начинающиеся новогодние праздники серьезнейшим образом повлияли на обстановку в единственном открытом пункте пропуска на границе Беларуси и Польши. В Тересполе, с польской стороны, собралась огромная очередь автобусов и легковых автомобилей, направляющихся в Беларусь.

Все это время «Онлайнер» старался поддерживать связь с читателями, которые там застряли. Для кого-то мучения уже закончились. 40 часов — столько понадобилось в эти дни, чтобы пересечь границу.

40 часов в очереди

— 40 часов в очереди длиной 5,8 км (и это притом, что нам повезло встать в середине), — рассказывает читатель.

Вот тайм-код, дающий представление о том, с какой скоростью двигалась очередь:

- 5:18 — 500 м до пункта пропуска;

- 10:17 — 250 м до пункта пропуска;

- 10:30 — 150 м до пункта пропуска.

40 часов в очереди — это маленькая жизнь со своими бытовыми вопросами.

— Люди, стоящие от кольца до КПП (около 2,3 км), с конца очереди ходили в начало, чтобы купить пачку сигарет. Там дефицит всего: нет ни еды, ни воды, ни топлива. Удивило, что на протяжении всей дороги от кольца до КПП на заборах коммунальщики развешивали мешки для мусора, чтобы людям было куда выкинуть свои «пожитки». Очередь в туалет в Centrum Handlowe состояла из 70—80 девушек, — рассказывает собеседник.

Почему именно девушек? Мужчины на этот вопрос отвечают уклончиво, вспоминая густые заросли и высокие откосы вдоль дороги к пункту пропуска.

В какой-то момент нервы стали сдавать. И водители, которым еще предстояло проходить контроль, начали отчаянно сигналить.

— Народ таким образом просто высказывал протест против того, что происходит, как пропускают или, точнее, не пропускают транспорт.

— И какой была реакция?

— Ну потихоньку стали запускать. Очень нехотя, с криками. Вообще, на польской стороне ходил только один человек, проверял транспорт. На въезде на мост был еще один пограничник, который регулировал движение. При въезде в пункт пропуска запускали автобусы, забивали ими все коридоры, а выпускать на мост не спешили. Люди жаловались, им отвечали одно и то же, дескать, звоните в министерство, а у нас цель — пропускать автобусы. Кому-то на польской горячей линии вообще заявили, мол, в Рождество у них будет работать только один канал для пропуска, — продолжает читатель.

Это не значит, что у тех, кто ехал в автобусах, реальность была проще.

— В 12 часов дня 24 декабря на границе было около 50 автобусов, следовавших из Польши в Беларусь. Люди переходили в другие автобусы, чтобы просто побыстрее оказаться дома: за подсадку, я слышал, с них просили от 10 до 400 долларов, и это от КПП до Бреста, — отмечает собеседник.

Как уже рассказывали читатели, в автобусах в основном те, кто едет к родне на выходные, плюс дальнобойщики — тоже в отпуск возвращаются на праздники. В автомобилях та же картина. Тех, кого по привычке называют перекупами, на первый взгляд не так много.

Пройдя все описанные мучения, белорусы таки добрался до пункта пропуска «Брест» на белорусской стороне. За спиной оставалась очередь и польское кафе возле КПП, где к тому моменту в продаже было лишь несколько бутылок воды и печенье.

— Если не считать стояния в очереди, а говорить лишь о самóм прохождении контроля, то на польской стороне он занял где-то 2 часа, на белорусской (с учетом зеленого коридора) — 15—20 минут. В общем, очень счастлив, что наконец-то дома, с семьей. А тем, кто еще в очереди, советую запасаться водой, едой, заправлять полные баки, брать с собой теплые вещи и набираться терпения, — подытожил собеседник.

О том, как переживают родные и близкие тех, кто застрял надолго в очереди. Получили письмо от друшгой читательницы.

«В очередь он встал около 15:00 часов 24 декабря и до Тересполя продвинулся только через сутки. В машине едет сам, на заправку отъехать вообще нереально. Ни обменники, ни магазины не работают, волонтеров там нет. Силы и здоровье ни исходе. Люди все злые, бесконечные разборки. В общем, какой то абсурд и издевательство. Молимся с сыном, чтобы благополучно добрался», — пишет она.

Не легче тем, кто пережил часы ожидания в автобусах.

— Были в этой очереди в автобусе с ребенком с 23 по 24 декабря. Это ад на земле: 18 часов в автобусе. Автобус старый, совсем не предназначен для международных перевозок. Почему мы оказались в этом ужасе? А все потому, что некоторые захотели заработать денег, — рассказывает нам женщина. — Почему с автовокзала Варшавы каждые 5 минут отправлялся автобус в Беларусь? При том, что каждому автобусу нужно минимум два часа на прохождение границы. Зачем они продавали билеты, зная, что на границе стоит 50 автобусов? Если бы в день проходило максимум 20 автобусов, такой очереди не было бы. И люди, которые не успели купить билеты, просто не поехали бы или поехали бы в другой день. В том числе и я. Но я купила билеты, потому что кто-то решил заработать денег, и попала в этот ад. У меня отпуск 10 дней, из которых 2 дня я уже провела на границе. Это очень нечестно — продавать билеты на автобус, который стоит на одном и том же месте 18 часов.

Государственный пограничный комитет Беларуси публикует на сайте актуальную информацию об очередях в пунктах пропуска на белорусской стороне. По размещенным данным, по состоянию на 16:00 с белорусской стороны на выезд из Беларуси очередей легкового транспорта и автобусов не наблюдалось ни в одном из пунктов пропуска.

На польских официальных ресурсах удалось найти информацию о том, что польские пограничники продолжают несение службы в праздничный рождественский день. Также есть сведения о примерном времени ожидания начала регистрации в пункте пропуска «Тересполь». Если верить опубликованным данным, то вечером 25 декабря оно составляет 20 часов для легковых автомобилей. При этом в автобусной строке стоит ноль.

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