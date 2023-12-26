«Шуба» будет еще вкуснее: один ингредиент превратит салат в фантастическое блюдо 4 26.12.2023, 16:43

6,650

Близкие сначала удивятся, но быстро съедят салат.

Одним из самых популярных салатов на Новый год является селедка под «Шубой». Ее готовили еще наши мамы и бабушки. Рецептов приготовления этого блюда существует очень много: одни кулинары исключают из салата определенные ингредиенты, другие наоборот — добавляют. Кто-то подает в глубокой тарелке салат, а кто-то как закуску в виде рулета.

Чтобы салат получился вкусным, не нужно обладать особыми навыками в кулинарии. Достаточно отварить все овощи, порезать либо натереть на терку и выложить слоями на тарелку. Каждый слой необходимо смазывать майонезом или соусом по собственному вкусу. Но хозяйки прибегают к определенным уловкам, чтобы сделать это простое блюдо еще вкуснее. Uaportal рассказал, как улучшить вкус блюда с помощью одного секретного ингредиента. Вкус блюда точно будет незабываемым.

Как улучшить вкус блюда

В этом вам поможет сливочное масло, которое должно быть максимально холодным. Его нужно натереть на терку и в таком виде быстро добавить в сельдь. Уже потом можете накрывать его овощами.

Именно с добавлением незначительного количества твердого сливочного масла селедка под «Шубой» получится идеальной на вкус. Такой салат удивит близких и гостей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».