«В агентстве показали выписку, но что-то меня смущало» 2 26.12.2023, 16:58

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Белорус нашел способ, как узнать реальную стоимость «квадрата».

Если вы хотите купить квартиру в столице, но сомневаетесь, что цена в объявлении адекватна для подходящего объекта, Александр знает, как вам помочь. Мужчина долго искал для себя двушку во Фрунзенском районе Минска, а когда нашел, чуть не переплатил при покупке кругленькую сумму. В попытках высчитать настоящую цену за «квадрат» на вторичном рынке, минчанин неожиданно для себя нашел способ, который рекомендует взять на вооружение другим.

Александр мониторил объявления по продаже квартир на сайтах больше полугода и недавно наткнулся на подходящий вариант: двушка с современным ремонтом и в шаговой доступности от метро продавалась в районе $100 тыс. Мужчина связался с агентом, договорился о просмотре, и вскоре обе стороны вышли на предварительный договор. Правда, в момент сделки всплыл неприятный нюанс: в квартире была сделана перепланировка. Понимая, что все тяготы по согласованию лягут на плечи новых владельцев, Александр решил поторговаться, но хозяин квартиры оставался непреклонен.

— Я начал сомневаться, оправданна ли в данном случае цена на квартиру. Чтобы убедить меня в том, что стоимость жилплощади не завышена, представитель агентства предоставила выписку из кадастра, которая давала наглядную картину о реальной стоимости сделок по продаже однушек и двушек в этом районе, — делится подробностями минчанин. — Я проанализировал данные и понял, что оговоренная изначально сумма была вполне адекватна для этого места.

Меня смутил другой момент: я не видел в реестре квартир, которые мелькали в объявлениях о продаже. Хотя мне казалось, я так долго и тщательно мониторил их конкретно в том районе, что знал все объекты наизусть.

У мужчины возникли сомнения, поэтому он стал думать над тем, у кого еще запросить эти данные. По словам Александра, сперва он хотел обратиться в другое агентство, но чуть позже ответ нашел его сам.

— Я зашел на сайт кадастрового агентства и понял, что узнать реальную стоимость сделок может любой желающий — с помощью услуги «Дистанционный доступ»: достаточно зарегистрироваться, оплатить, и все данные будут у вас на руках, — делится находкой мужчина. — С помощью службы поддержки сделать это довольно просто. В запросе вы можете указать нужную улицу, количество комнат, метраж квартиры и другие параметры. От количество сделок в пакете зависит стоимость услуги. Оплатить ее можно через ЕРИП. Например, я получил актуальную информацию по 1,5 тыс. сделкам и отдал за это около 81 рубля. Мне кажется, это не такая большая сумма с учетом того, что вы будете видеть реальную цену за «квадрат» и сможете в дальнейшем торговаться.

По словам Александра, этот сервис может быть полезен тем, кто привык анализировать данные.

— К слову, я продолжаю поиски квартиры, от того жилья отказался. У меня нет претензий к работе агентств недвижимости, однако теперь я понимаю, где цена в объявлении адекватна, а где завышена. Думаю, мой опыт будет полезен другим, — подытожил мужчина.

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