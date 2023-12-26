Путин опять унизил россиян

Путин опять унизил россиян3
- Алексей Лушников
- 26.12.2023, 17:05
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Новые жертвы одного и того же преступника.
По итогу, редко какой зэк избежавший наказание через путинское помилование, не сядет за новое преступление.
Редко какой…
Особенно жестко униженными этой несправедливостью станут прошлые и новые жертвы одного и того же преступника. И Путин среди этих бандитов - на первом месте.
На помилованных боевиков ЧВК «Вагнер» заведено 195 уголовных дел.
Чаще всего боевиков ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных, помилованных за участие в войне в Украине, судят за кражу, грабеж и разбой.
Алексей Лушников, Telegram