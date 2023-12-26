Путин опять унизил россиян 3 Алексей Лушников

26.12.2023, 17:05

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Новые жертвы одного и того же преступника.

По итогу, редко какой зэк избежавший наказание через путинское помилование, не сядет за новое преступление.

Редко какой…

Особенно жестко униженными этой несправедливостью станут прошлые и новые жертвы одного и того же преступника. И Путин среди этих бандитов - на первом месте.

На помилованных боевиков ЧВК «Вагнер» заведено 195 уголовных дел.

Чаще всего боевиков ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных, помилованных за участие в войне в Украине, судят за кражу, грабеж и разбой.

Алексей Лушников, Telegram

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