закрыть
26 декабря 2023, вторник, 18:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин опять унизил россиян

3
  • Алексей Лушников
  • 26.12.2023, 17:05
  • 7,386
Путин опять унизил россиян

Новые жертвы одного и того же преступника.

По итогу, редко какой зэк избежавший наказание через путинское помилование, не сядет за новое преступление.

Редко какой…

Особенно жестко униженными этой несправедливостью станут прошлые и новые жертвы одного и того же преступника. И Путин среди этих бандитов - на первом месте.

На помилованных боевиков ЧВК «Вагнер» заведено 195 уголовных дел.

Чаще всего боевиков ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных, помилованных за участие в войне в Украине, судят за кражу, грабеж и разбой.

Алексей Лушников, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин
Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
И эти люди собирались воевать с НАТО
И эти люди собирались воевать с НАТО Антон Швец
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина