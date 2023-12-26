В Запорожье оккупант на «Лексусе» врезался в грузовик с ранеными захватчиками 4 26.12.2023, 17:12

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Опубликованы имена погибших.

На территории временно оккупированной Запорожской области, возле села Владимировка, оккупант на «Лексусе» врезался в грузовик с ранеными захватчиками. В результате ДТП два человека погибли, а еще 13 получили ранения.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA. За рулем «Лексуса» находился 29-летний сержант Таймураз Хугаев, командир отделения технической разведки ВС РФ.

Оккупант выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом, перевозившим раненых российских военных. Погибли 2 пассажира КАМАЗа — солдат воинской части № 63354 рядовой Максим Таблов и солдат воинской части № 71718 сержант Владимир Артамонов.

Водитель-санитар, управлявший КамАЗом, – рядовой Ислан Р. ранен. Также в результате ДТП ранены еще 12 оккупантов, которых перевозил Ислан.

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