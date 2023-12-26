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В минском магазине найден «золотой» подарочный набор к Новому году

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  • 26.12.2023, 17:34
  • 3,402
В минском магазине найден «золотой» подарочный набор к Новому году

Стоит почти 2500 рублей за килограмм.

В одной из белорусских торговых сетей продаются подарочные наборы, которые вряд ли разметут с полок даже на пике предпраздничного ажиотажа: за них просят по несколько сотен рублей. «Золотые» подарки заметил блогер «Мерзкий Кокобай».

В минском магазине Plein de Grâce продают подарочный набор специй и соли испанского производства, за который просят 399,99 рубля, или 1219,48 рубля за килограмм (а весь сет из 21 баночки весит 328 г).

Но это еще не самый дорогой вариант подарка. В магазине той же сети можно купить набор сладостей общей стоимостью 549,99 рубля, или 2466 рублей в пересчете за килограмм.

А в придачу к «золотым» продуктам в другом столичном магазине можно купить «бриллиантовую» мягкую игрушку в подарок — тюленя или пингвина российского производства. Первый стоит 428,60 рубля, второй — 344,90 рубля.

«Может, цена за килограмм?» — задаются вопросом покупатели.

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