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Проблема не только с яйцами: в России заявили, что ситуация ухудшается

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  • 26.12.2023, 17:41
  • 8,042
Проблема не только с яйцами: в России заявили, что ситуация ухудшается

Путинская война все сильнее бьет по экономике РФ.

Вторжение российской армии в Украину начинает все сильнее бить по экономике России. На предприятиях страны жалуются, что испытывают острый дефицит рабочих на фоне мобилизации и гибели россиян на фронте. На фоне дефицита яиц и подскочивших цен в РФ директор Аксайской птицефабрики Наталья Шумечкова в интервью изданию «Город N» заявила, что у них на предприятии отсутствуют 30% штата.

Таким образом, дефицит рабочей силы в России становится все более серьезной проблемой, пишет dialog.ua.

Дефицит рабочих приводит к снижению объемов производства яиц, а также другой продовольственной продукции. В РФ уже наблюдается дефицит яиц, цены на них резко выросли. Рабочих настолько мало, что на предприятие их начинают привлекать по схеме работы вахтовым методом: людей везут из соседнего района с расстояния в 120 км.

«В магазинах подорожало все, но почему-то обратили внимание именно на яйца», - оправдывается женщина.

Дефицит рабочей силы в России является следствием нескольких факторов, в том числе:

- массовая эмиграция из страны после начала войны в Украине;

- уход иностранных компаний из России;

- ухудшение экономической ситуации в стране;

- мобилизация;

Правительство России пытается решить проблему дефицита рабочей силы, в том числе за счет привлечения иностранных работников, однако пока это не дает результатов.

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