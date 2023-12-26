Проблема не только с яйцами: в России заявили, что ситуация ухудшается

Проблема не только с яйцами: в России заявили, что ситуация ухудшается8
- 26.12.2023, 17:41
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Путинская война все сильнее бьет по экономике РФ.
Вторжение российской армии в Украину начинает все сильнее бить по экономике России. На предприятиях страны жалуются, что испытывают острый дефицит рабочих на фоне мобилизации и гибели россиян на фронте. На фоне дефицита яиц и подскочивших цен в РФ директор Аксайской птицефабрики Наталья Шумечкова в интервью изданию «Город N» заявила, что у них на предприятии отсутствуют 30% штата.
Таким образом, дефицит рабочей силы в России становится все более серьезной проблемой, пишет dialog.ua.
Дефицит рабочих приводит к снижению объемов производства яиц, а также другой продовольственной продукции. В РФ уже наблюдается дефицит яиц, цены на них резко выросли. Рабочих настолько мало, что на предприятие их начинают привлекать по схеме работы вахтовым методом: людей везут из соседнего района с расстояния в 120 км.
«В магазинах подорожало все, но почему-то обратили внимание именно на яйца», - оправдывается женщина.
Дефицит рабочей силы в России является следствием нескольких факторов, в том числе:
- массовая эмиграция из страны после начала войны в Украине;
- уход иностранных компаний из России;
- ухудшение экономической ситуации в стране;
- мобилизация;
Правительство России пытается решить проблему дефицита рабочей силы, в том числе за счет привлечения иностранных работников, однако пока это не дает результатов.