Пробоины в хваленном российском ПВО Телеграм-канал «Вольнодумец»

26.12.2023, 18:01

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Российское командование вынуждено прятать наиболее ценные корабли.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщил об уничтожении в ночь на 26 декабря крупного десантного корабля россиян «Новочеркасск» в порту Феодосии. В Сети уже есть видеоподтверждения того, как после попадания на корабле возник пожар, после чего произошла сильнейшая детонация боеприпасов, в результате чего корабль был полностью уничтожен.

Судя по масштабам взрыва, на корабле было большое количество взрывчатых веществ. По информации, гуляющей в соцсетях, десантный корабль «Новочеркасск» перевозил «шахеды».

В любом случае, это большой успех наших ВВС. Можно только представить, сколько вреда могли нанести эти «шахеды» гражданской инфраструктуре Украины, которою в основном и уничтожают россияне при их помощи.

Скорее всего, Генштаб ВСУ решил уничтожать российскую военную технику на логистических маршрутах, упреждая возможность ее использования. Не секрет, что россияне уже отказались от многокилометровых колонн военной техники, которая заходила через Луганскую область и Амвросиевку и Мариуполь. Теперь она идет мелкими группами по тем же самым маршрутам. Зачем давать развернуться в боевые порядки этой технике?

Активное и эффективное использование Украиной авиации, ракет и морских дронов по поражению российских кораблей уже привело к тому, что вражеские ракетоносители три недели не выходят на боевое дежурство в Черном море, а российское командование вынуждено было перебросить наиболее ценные корабли из Севастополя в Новороссийск и держать военные корабли на расстоянии не менее 200 миль от украинского побережья.

Успешная атака на корабль «Новочеркасск» лишний раз подтверждает наличие у россиян серьезных проблем с хваленой российской системой ПВО. Да, если бы у нас было достаточно самолетов, а также ракет большой дальности, масштабы проблем с российской ПВО были бы намного очевиднее.

А пока, «надувая щеки», Россия продолжает атаковать Украину баллистическими ракетами и шантажирует мировых лидеров ядерной войной. Может «не так страшен Чорт, как его малюют!»

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