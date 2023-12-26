Раненый оккупант устроил истерику из-за «помощи» властей РФ 26.12.2023, 18:15

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Получил морковь и лук вместо денег на лечение.

В Волгоградской области 45-летнего участника путинской «СВО» Олега Рыбкина кинули на выплаты: вместо денег на лечение он получил от властей пару ведер дешевых овощей.

О скандале рассказало местное издание «Точка», передает Диалог.UA.

Рыбкин поехал оккупировать Украину, чтобы заработать денег. В итоге они остался и без денег, и без здоровья.

В бое под Работино, что на Юге Украины, у него была сильно ранена нога, перестал функционировать коленный сустав. Военный РФ сейчас вынужден выживать на обезболивающих и снотворных.

Однако власти отказались помогать Рыбникову с лечением, так как в этом случае придется признать его непригодным к службе и выплатить компенсацию за ранение в размере 3 млн рублей. Вместо денег Рыбникову власти области предоставили «помощь» в виде пары ведер лука и моркови.

Это привело его в сильное негодование, он пытается добиться выплат через СМИ.

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