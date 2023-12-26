Опять бульк
- Елена Полоз
- 26.12.2023, 18:50
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Курс военного корабля вполне стабилен.
26 декабря - День рождения у ПВО.
Вот подарки и прилетели.
В порту Феодосии ВСУ атаковали российский десантный корабль «Новочеркасск».
Более 350 человек эвакуированы из ближайших к порту домов в Феодосии. Они были размещены в двух пунктах временного размещения, организованных в местных школах. В нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах. В магазинах были разрушены витрины.
Если план остаётся туманным, то курс военного корабля вполне стабилен.
«Корабли в моей гавани
Не взлетим, так поплаваем…»(с)
Елена Полоз, Telegram