Опять бульк Елена Полоз

26.12.2023, 18:50

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Курс военного корабля вполне стабилен.

26 декабря - День рождения у ПВО.

Вот подарки и прилетели.

В порту Феодосии ВСУ атаковали российский десантный корабль «Новочеркасск».

Более 350 человек эвакуированы из ближайших к порту домов в Феодосии. Они были размещены в двух пунктах временного размещения, организованных в местных школах. В нескольких жилых домах взрывом выбило стекла в подъездах и квартирах. В магазинах были разрушены витрины.

Если план остаётся туманным, то курс военного корабля вполне стабилен.

«Корабли в моей гавани

Не взлетим, так поплаваем…»(с)

Елена Полоз, Telegram

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