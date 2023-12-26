Цены на помидоры в Минске сорвались с цепи

Цены на помидоры в Минске сорвались с цепи16
- 26.12.2023, 19:06
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Фотофакт.
К концу года овощи в Беларуси ощутимо приросли в цене. Читатель портала Tochka.by прислал в редакцию фото из минского гипермаркета и возмутился. «Нормальных томатов не найти. Много мятых. Я понимаю, что не сезон. Но почему такие цены?» — написал он.
На фото, к примеру, видно, что килограмм розовых импортных томатов продают по 11,61 рубля.
Сливовидный помидор для запекания в упаковке 450 г реализуют за 7,86 рубля, то есть почти по 17,5 за кило.
Есть томат «Фламенко» из России по 12,09 рубля за килограмм и турецкий коктейльный по 11,11 рубля.
Помидоры черри стоят еще дороже: за кило сливовидного из РФ в 200-граммовой фасовке просят 42,5 рубля.
«Делишер» из России стоит почти 42 рубля за кило, но взять предлагают в 250-граммовой коробочке за 10,48 рубля.
Есть импортный вариант дешевле — 8,17 рубля за 250 г, то есть за кило почти 33.
Также в наличии черри «Фламенко» по 26,04 рубля за килограмм.
Перцы снова «золотые»?
Судя по снимкам, прилично подорожал зимой и сладкий перец. В прошлом году он вообще бил рекорды по стоимости не в сезон. В этом году — дешевле, но на салат особо не накупишься.
Кило желтого болгарского из Ирана на скидке стоит 12,99 рубля, а зеленый еще дороже — более 18 рублей.
Примечательно, что стоимость томатов и прочих овощей взлетела не в какой-то конкретной сети — это повсеместное явление в белорусской торговле.