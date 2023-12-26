Экшн в солигорском караоке: парень, которого выгнали охранники, вернулся и облил все бензином 10 26.12.2023, 19:16

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Вот как его наказали.

Один из вечеров в караоке-баре развлекательного комплекса «Паутина» в Солигорске закончился «горячо»: парень, которого выгнали за неподобающее поведение, вернулся с канистрой бензина и устроил настоящий переполох. Никто не пострадал, но молодого человека наказали за пьяную выходку довольно жестко. Детали дела изложены в приговоре, опубликованном в банке судебных решений, передает «Зеркало».

Согласно материалам суда, инцидент произошел поздно ночью, после полуночи. Иван (имя вымышлено) вместе с друзьями праздновал день рождения своей двоюродной сестры, параллельно в караоке отдыхали и другие компании. Парень немало выпил и в какой-то момент стал цепляться к посторонним девушкам, говорить им непристойности, размахивать руками. Охрана заставила Ивана покинуть бар. Уходя, тот был в гневе, пообещал вернуться и высказал охраннику на входе нецензурную угрозу.

Спустя час молодой человек действительно вернулся — причем на машине, несмотря на то, что был пьян. Он достал из багажника 20-литровую пластиковую бутылку с жидкостью, закинул на плечо и направился в заведение (все это засняли камеры видеонаблюдения). Войдя внутрь и подойдя к дверям караоке-бара, Иван снял с бутылки пробку и принялся демонстративно разливать на пол жидкость — это был бензин.

Тот самый охранник, стоявший на входе, тут же бросился на Ивана и повалил его на пол, Впоследствии он объяснял, что всерьез боялся и за себя, и за отдыхающих в баре — многие могли бы пострадать, если бы бензин загорелся. Задетая в ходе борьбы бутыль упала и покатилась по ступенькам, ведущим вниз в караоке-бар, а из нее продолжал выливаться бензин, забрызгивая все вокруг. Эту картину наблюдали посетители заведения, некоторым бензин залил одежду и обувь — они не на шутку перепугались. Но на помощь охраннику по тревожному сигналу уже примчались его коллеги, ситуация была взята под контроль. А чуть позже Ивана передали приехавшей милиции.

Против него завели уголовное дело о хулиганстве по ч. 1 ст. 339 УК, парень был взят под стражу и помещен в СИЗО. Потерпевшими по делу признали охранника и двух девушек, которые находились у входа в бар в момент инцидента. У всех троих была повреждена бензином одежда и обувь, но Иван возместил им ущерб.

На суде молодой человек полностью признал свою вину. Он рассказал, что был обижен на охранника, который, как ему казалось, поступил с ним неправильно. Уйдя из бара, он заехал домой, взял бутыль из-под воды, на заправке залил в нее 10 литров бензина, вернулся в заведение и сделал то, что сделал. По словам Ивана, он совершенно не намеревался поджигать разлитый бензин, а лишь хотел напугать охранника и «испортить ему настроение».

Суд признал Ивана виновным в хулиганстве — умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся угрозой применения насилия, повреждением чужого имущества.

«Демонстрируя свою пьяную удаль и пренебрежение к общепринятым правилам поведения, словесно и путем демонстративного выливания бензина в помещении развлекательного комплекса П. угрожал применением насилия в отношении охранника комплекса Б. и присутствующих в комплексе лиц, что повлекло повреждение одежды Б.» — так охарактеризовал суд действия парня.

Несмотря на положительные характеристики Ивана, отсутствие предыдущих судимостей и то, что он добровольно погасил ущерб, судья решил, что молодой человек, один раз похулиганивший пьяным, не исправится, если не отправить его в колонию.

В итоге парня приговорили к 1 году лишения свободы в условиях общего режима. Также он должен выплатить потерпевшему охраннику 2000 рублей в качестве компенсации морального ущерба.

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