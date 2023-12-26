ИИ научили идентифицировать настоящего Санту 2 26.12.2023, 19:33

Дублер не пройдет.

Ученые установили, что Санта Клаус имеет уникальное лицо и совсем не похож на всех остальных пожилых бородатых мужчин. Это позволило им создали машину, которая точно определяет этого персонажа.

Предыдущие исследования показали, что дети в возрасте от трех лет могут узнать Санта-Клауса по его характерной внешности. И ученые задумались, что именно позволяет легко узнать персонажа: борода и одежда или черты лица?

«Санта-Клаус, очевидно, очень узнаваемая личность, но нам было интересно, это из-за его одежды, бороды или лица? До сих пор никто систематически и научно не исследовал его современное лицо. Важно то, что этот [алгоритм] рассматривает только черты лица. Не имеет значения, во что одето лицо или какие цвета на фотографии. Мы хотели знать, есть ли у Санты фенотип лица, который можно отличить от других взрослых мужчин или других пожилых бородатых мужчин», — говорит Томас Райт, клинический генетик из Университета Манчестера, в комментарии The Guardian.

Райт и его коллеги обучили алгоритм распознавания лиц глубокого обучения — похожий на программное обеспечение для идентификации лица, которое используется для разблокировки смартфонов — на нескольких изображениях Санты, собранных из Интернета. Затем они использовали программное обеспечение для тщательного изучения дополнительных изображений Санты и других взрослых мужчин и пожилых мужчин с бородами.

Их исследование показало, что лицо Санты можно четко отличить от других похожих мужчин. Райт предложил использовать этот инструмент для оценки сходства с Сантой.

В будущем команда планирует также проверить, могут ли быть связаны Санта и другие похожие персонажи, например немецкий и французский Синтерклаас или норвежский Юлениссен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».