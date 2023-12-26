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Российский оккупант спасся от двух дронов подряд, но третий его все же ликвидировал

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  • 26.12.2023, 19:38
  • 2,748
Российский оккупант спасся от двух дронов подряд, но третий его все же ликвидировал

Видео.

На Запорожском направлении, после первого удара беспилотника два выживших оккупанта попытались использовать в качестве укрытия сгоревший грузовик.

Забравшегося в кабину захватчика оператор дрона таки ликвидировал. А его сотоварищ оказался ловчее и уже второй раз сумел избежать смерти. Впрочем, на этом везение россиянина закончилось, и когда он решил отлежаться в ближайшем окопе, дрон атаковал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.

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