Прихожане просят власти вернуть им Красный костел и готовы помочь с ремонтом 2 26.12.2023, 19:54

Они показали фото храма после пожара изнутри.

Прихожане костела Святых Симеона и Елены (Красного костела) и другие неравнодушные минчане готовы присоединиться к ремонтным работам в храме, закрытом с осени прошлого года. Об этом заявили в обращении к властям члены костельного комитета — они попросили допустить их в костел и позволить проводить там службы.

Комитет напомнил, что Красный костел закрыт и опечатан после пожара уже больше года и все это время туда не допускают верующих, при этом в СМИ сообщают о запланированном ремонте.

«Увесь прыход касцёла Святога Сымона і Святой Алены, які налічвае каля 10 000 тысяч прыхаджан, і мінчан, якія наведвалі духоўныя канцэрты арганнай музыкі, выставы, гатовы далучыцца і дапамагчы ў працах па аднаўленню пашкоджанняў», — заверили представители комитета.

Они опубликовали несколько фото изнутри Красного костела до и после возгорания — «для таго, каб пераканаць гарадскія ўлады, што мы зможам у кароткі тэрмін аднавіць усе пашкоджанні, і вярнуць Святыні годны выгляд і на далей сумленна клапаціцца пра яе».

Верующие попросили власти допустить их в храм и позволить проводить там службы.

Напомним, 26 сентября 2022 года в костеле при невыясненных обстоятельствах случился небольшой пожар, после которого районная администрация запретила эксплуатацию здания, внутрь перестали пускать верующих и священников.

6 октября того же года стало известно, что власти приняли решение разорвать соглашение с общиной прихода Святых Симеона и Елены о безвозмездном пользовании зданием Красного костела. Само здание находится в собственности города Минска. Позже власти заявили, что храм забрали для проведения ремонта. Его реконструкция должна начаться в I квартале 2024 года.

Также сообщалось, что власти требуют оплатить счет «Мінскай спадчыны» за «амортизацию костела и налоги на пользование землей». Квота суммы неизвестна, однако летом 2020 года задолженность католической общины перед предприятием составляла 156 тысяч рублей. Еще 13 тысяч она была обязана платить ежемесячно.

Как писала «Хрысціянская візія» со ссылкой на несколько независимых источников, власти также потребовали сместить ксендза-каноника Владислава Завальнюка с должности настоятеля прихода в обмен на возобновление служб в костеле.

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