Тайвань расширил ограничения на экспорт технологий в Беларусь 26.12.2023, 20:15

Ограничения вступят в силу с 25 января 2024 года.

Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров высоких технологий в Беларусь и Россию, сообщает Министерство экономики этого острова. По его словам, ограничения ужесточили «для предотвращения использования высокотехнологичных товаров Китайской Республики в военных целях».

В новый тайваньский перечень попали 45 товаров, предназначенных для производства полупроводников, некоторых видов химических веществ и медикаментов.

«Недавно Евросоюз (ЕС), США и другие международные союзники собрали обломки оружия с поля боя на Украине и опубликовали «совместный высокоприоритетный список» электронных и механических деталей и оборудования, которые широко используются в коммерческих целях и могут быть использованы для производства оружия. В экспортный список включено 45 товаров по коду ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности)… Министерство также приняло решение расширить экспортный контроль в отношении 45 товаров по коду ТН ВЭД», — уточнили в ведомстве.

Ограничения вступят в силу с 25 января 2024 года.

Впервые тайваньским производителям запретили поставлять Минску и Москве оборудование для производства полупроводников весной 2022 года. А в январе 2023 года Тайвань расширил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Беларусь. В список попали 52 товара, а также химические вещества. Ограничения коснулись станков с числовым программным управлением, электроразрядных станков и контроллеров, а также дубинок, наручников, смирительных рубашек. Также власти Тайваня взяли под контроль экспорт в Беларусь датчиков, чипов, полупроводников, лазеров, товаров аэрокосмической промышленности.

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