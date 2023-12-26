Профильный комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

Профильный комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО3
- 26.12.2023, 20:25
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В Стокгольме отреагировали.
Комитет по иностранным делам Великого народного собрания (парламента) Турции поддержал законопроект об одобрении Анкарой присоединения Швеции к НАТО. Об этом 26 декабря проинформировало турецкое государственное агентство «Анадолу».
«Законопроект об одобрении ратификации протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору (НАТО) принят комитетом по иностранным делам Великого национального собрания Турции», – говорится в сообщении.
В процессе обсуждения документа депутаты из комитета иностранных дел «высказали свое мнение о законопроекте», отметило агентство.
Решение комитета турецкого парламента прокомментировал в соцсети Х глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем.
«Мы приветствуем одобрение комитетом по иностранным делам Турции заявки Швеции в НАТО. Следующим шагом будет голосование по этому вопросу в парламенте. Мы с нетерпением ждем возможности стать членом НАТО», – написал дипломат.