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Профильный комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

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  • 26.12.2023, 20:25
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Профильный комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

В Стокгольме отреагировали.

Комитет по иностранным делам Великого народного собрания (парламента) Турции поддержал законопроект об одобрении Анкарой присоединения Швеции к НАТО. Об этом 26 декабря проинформировало турецкое государственное агентство «Анадолу».

«Законопроект об одобрении ратификации протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору (НАТО) принят комитетом по иностранным делам Великого национального собрания Турции», – говорится в сообщении.

В процессе обсуждения документа депутаты из комитета иностранных дел «высказали свое мнение о законопроекте», отметило агентство.

Решение комитета турецкого парламента прокомментировал в соцсети Х глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем.

«Мы приветствуем одобрение комитетом по иностранным делам Турции заявки Швеции в НАТО. Следующим шагом будет голосование по этому вопросу в парламенте. Мы с нетерпением ждем возможности стать членом НАТО», – написал дипломат.

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