Жуткое ДТП под Логойском: BMW влетел во встречный трактор 4 26.12.2023, 20:29

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Фото: ГАИ

Водитель погиб, две женщины в реанимации.

Водитель погиб в аварии, которая произошла 26 декабря около 17.00 в Логойском районе, сообщили в областной ГАИ.

Предварительно установлено, что 48-летний водитель BMW двигался по трассе Р66. В районе 18-го километра дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в трактор, которым управлял 27-летний житель Логойска.

Изначально в милиции сообщили, что в результате ДТП водитель легковушки, а также его 62-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений умерли на месте происшествия. Еще один пассажир BMW с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Однако позже уточнили информацию: в аварии погиб водитель, а две пассажирки получили тяжелые травмы.

Фото: ГАИ

Фото: ГАИ

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