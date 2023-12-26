Главком ВСУ рассказал, какой будет война в следующем году 7 26.12.2023, 20:32

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Валерий Залужный

Валерий Залужный провел в Киеве брифинг.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел в Киеве брифинг для журналистов, где ответил на вопросы о демобилизации, помощи западных союзников, какой будет война в следующем году и не только. Издание РБК-Украина собрало главные заявления главнокомандующего ВСУ.

О своей ошибке

По словам Залужного, война в 2024 году должна отличаться от войны в 2023 году.

«2024 год должен отличаться от 2023-го, потому что иначе нас ждет то, о чем я писал в статье. Мы нашли проблемы и 90% решений, чтобы действовать более эффективно и сохранить людей. С нами согласились наши партнеры. Моя главная ошибка была — я считал, что такое количество потерь, как мы нанесли, остановит кого угодно. Но не РФ», — отметил главком.

О планах России на следующий год

«Конечно, мы учитываем то, что может происходить в следующем году. Что мы видим, что будет происходить, — я не хочу сейчас озвучивать, потому что побыть немножечко умным, а потом думать, как последствия ликвидировать, мне бы не хотелось.

Но мы внимательно отслеживаем. У нас сегодня есть достаточно разведывательных органов, которые проводят соответствующую работу. Мы даже можем сопоставлять те или иные данные, сравнивать данные, которые дают наши партнеры и наши органы разведки. И мы все делаем для того, чтобы адекватно на это реагировать», — сказал Залужный.

О западной помощи Украине

Главком уверен, что западные партнеры продолжат помогать Украине.

«Я уверен, что западные партнеры останутся с нами. Все остальные потребности (внутренние. — Ред.) обсуждаются в Министерстве обороны и некоторые реализуются. Я не разочаровался уровнем обеспечения 2023 года», — сказал он.

О демобилизации и ротации

По словам Залужного, Генштаб согласился с Министерством обороны на демобилизацию военных спустя 36 месяцев после начала службы. Однако, как добавил главнокомандующий, возможность демобилизации будет зависеть от нескольких факторов.

Первый фактор — на фронте не должно быть обострений. Второй — этих людей через 36 месяцев будет кем заменить.

«Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях делают свое дело, благодаря которому мы можем сейчас с вами спокойно общаться. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, ясно понимали, сколько им необходимо будет воевать», — сказал главком.

Также Залужный прокомментировал возможность ротаций на фронте каждые полгода, как это предусмотрено законопроектом об изменениях в мобилизации, который Кабмин внес в парламент. Главком говорит, что во время войны конкретно говорить о таких нормах — не получится.

«Ситуация зависит от действий противника. Я не могу прогнозировать, будет это 6 месяцев, 5 месяцев, 3 месяца. Ситуация бывает абсолютно разной, поверьте мне. Опять же, если люди предлагают через 6 месяцев проводить ротацию, они должны понимать тогда, что боевой комплект войск нужно увеличивать примерно хотя бы в два раза. И как раз на выходе будет сумма, необходимая для того, чтобы через полгода заменить этих людей на боевых позициях.

А если ситуация изменится? Если противник будет атаковать с неатакованных участков? Что тогда делать в такой ситуации?

Поэтому, люди должны отдыхать. Я требую от командиров на местах, чтобы они делали все возможное и невозможное для того, чтобы осуществлять ротацию… в пределах подразделений, в пределах воинских частей.

Но законодательно прописывать, что мы будем двигаться таким образом… Поверьте моему тридцатилетнему опыту службы в Вооруженных силах Украины и почти 10 годам войны, что это пока, скажем так, обман … который нереален» — пояснил он.

Подготовка бригад в ВСУ

Как рассказал Залужный, сегодня у Украины есть возможность одновременно готовить до 10 бригад. Он также согласился с тем, что на фронт должны попадать только подготовленные люди.

«Я согласен с любыми инициативами, которые даже повышают ответственность за попадание человека на фронт неподготовленным. Такого быть не может. У нас есть отличная возможность использовать как наши возможности, так и возможности наших партнеров — и они уделяют подготовке наших войск большое внимание», — добавил главком.

О срочниках

Залужный поддержал увольнение военнослужащих срочной службы, которых не демобилизовали из-за военного положения.

«По состоянию на лето мы были не готовы освободить срочников. Но в конце ноября это уже было наше предложение — мы обратились к Министерству обороны, чтобы срочников уволить с военной службы. Наша четкая позиция — их увольнять, чтобы они шли отдыхать. А дальше — действовали в условиях законодательства, которое есть», — сказал он.

Мобилизация будет постепенной

Залужный отметил, что потребность ВСУ в новых бойцах не означает, что всех в один момент мобилизуют. По его словам, этот процесс будет происходить постепенно.

«Во-первых, я никоим образом не называл цифру 500 или 400 (тысяч), я называл общую потребность. Я уже говорил, эта потребность разбита на определенные периоды. То есть кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то даже в декабре (следующего года. — Ред.). 2023 год проходил по такой же схеме, ничего особенного. Таким образом это будет осуществлено и в 2024 году», — пояснил главком.

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