Посольство Израиля в Беларуси отреагировало на очередное антисемитское заявление Лукашенко 26.12.2023, 20:44

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Посольство «изучает ситуацию».

«Армяне же умные люди! Там же нет ни одного еврея!» – сказал Лукашенко журналистам в Петербурге перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. В посольстве Израиля в Минске заявили «Белсату», что «изучают эту ситуацию».

Скандальную шутку Александр Лукашенко позволил себе, отвечая на вопросы журналистов в Санкт-Петербурге, где 25 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. По информации российской газеты «Коммерсантъ», у белорусского диктатора спросили, «не потеряем ли Армению», имея в виду разногласий между Ереваном и Москвой из-за Нагорного Карабаха.

«Если Армения хочет умереть экономически, то мы ее можем потерять. Но я не думаю, что армяне глупые люди. Армяне же умные люди! Там же нет ни одного еврея! Знаете почему? Ведь армяне – самые умные люди! Ну как они говорят», – процитировало Лукашенко издание.

В посольстве Израиля в Беларуси это заявление прокомментировали «Белсату» коротко:

«На данный момент мы изучаем ситуацию».

Ранее Израиль реагировал на антисемитские обвинения Лукашенко. Например, в 2007 году он заявил, что евреи якобы превратили Бобруйск в «свинарник». Израильские власти очень резко прокомментировали эти слова, беларусского посла вызвали в МИД для объяснений.

А в июле 2021 года узурпатор заявил, что «весь мир кланяется» евреям после Холокоста и боится им сказать хоть одно «неправильное слово». Власти Израиля назвали такие высказывания неприемлемыми и обратили внимание на их антисемитский характер.

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