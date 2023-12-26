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Савиных: Требование Европы освободить Статкевича – это гибридная война

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  • 26.12.2023, 21:01
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Савиных: Требование Европы освободить Статкевича – это гибридная война
Николай Статкевич

Власти боятся сказать правду о политзаключенном.

Председатель комиссии «палатки» по международным делам Андрей Савиных призвал Европейский парламент «отказаться от враждебной риторики и прекратить использование методов гибридной войны в отношении Беларуси». Такое заявление он сделал, реагируя на принятую Европарламентом резолюцию «Неизвестный статус Николая Статкевича и недавние нападения на членов семей белорусских политиков и активистов», сообщает пресс-служба «нижней палаты» беларусского «парламента».

Андрей Савиных заявил, что резолюция «носит ангажированный и необъективный характер», а «обвинения в адрес беларусских властей надуманы и контрпродуктивны».

«Данные действия европарламентариев свидетельствуют о твердом курсе на конфронтацию и ведение агрессивной информационной войны против Беларуси», – считает «депутат».

По его словам, документ Европарламента «не относится к сфере политики и сложившимся принципам международных отношений, а является элементом информационной пропаганды», в чем «нет ничего нового», так как «белорусская сторона уже привыкла к этим когнитивным диверсиям и даже выработала определенный иммунитет».

«Принимая подобные резолюции Европарламент демонстрирует свой глубокий интеллектуальный кризис, тотально нивелируя авторитет и международное значение данного политического института», – говорит Савиных.

Напомним, вечером 13 декабря в Европейском парламенте проходили дебаты, в ходе которых депутаты выступили с осуждением белорусского режима и выражали слова поддержки белорусским политическим заключенным. С трибуны звучали имена наиболее известных белорусских политзаключенных: Николая Статкевича, Виктора Бабарико, Максима Знака, Марии Колесниковой, Игоря Лосика, Павла Северинца, Полины Шарендо-Панасюк, Андрея Почобута и лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого.

В результате дебатов была принята резолюция, в которой Европарламент выступил с требованием немедленно освободить Николая Статкевича, от которого нет сведений из тюрьмы уже 319 дней, а также всех 1500 политзаключенных, снять с них обвинения и полностью реабилитировать, с финансовой компенсацией причиненного им ущерба.

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