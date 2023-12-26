Футболку лучшего бомбардира в истории белорусского футбола продали на аукционе 1 26.12.2023, 21:17

Сколько заплатили за майку Романа Василюка.

Футболка лучшего бомбардира в истории белорусского футбола Романа Василюка продана на аукционе.

Все вырученные от продажи деньги пойдут в брестское отделение Белорусского детского фонда.

В 2019 году в 40 лет Роман Василюк завершил игровую карьеру. Он начал ее в родном брестском «Динамо», за которое провел 250 матчей и забил 95 голов – это клубный рекорд. Также Василюк выступал в мозырской «Славии», «Гомеле», в московском «Спартаке», израильском «Хапоэле», «Немане», БАТЭ, минском «Динамо», ФК «Минск». Он дважды выигрывал чемпионат Беларуси и однажды чемпионат России. Всего на счету Романа Василюка десять трофеев. С 2000 по 2008 год Василюк провел 25 матчей за национальную сборную Беларуси и забил десять мячей.

Но особенно болельщикам памятна игра, которая состоялась 5 сентября 2001 года. В ней Беларусь на минском стадионе «Динамо» принимала сборную Польши и выиграла со счетом 4:1, а все голы хозяев забил Роман Василюк. Больше ни одному футболисту сборной Беларуси не удалось повторить этот результат. Также вряд ли в ближайшее время найдется футболист, который побьет другой рекорд Василюка – 218 голов в чемпионате Беларуси, у ближайшего преследователя Валерия Стрипейкиса – 174, а из действующих игроков 114 голов у 34-летнего Максима Скавыша.

После завершения игровой карьеры Василюк работал спортивным директором брестского клуба «Рух», а после того как против владельца клуба Александра Зайцева ввели санкции и он прекратил существование, Василюк поработал на предприятии «Брестжилстрой» и водителем автобуса в Польше. Пока в ноябре этого года не вернулся в брестское «Динамо» на должность скаута.

45-летний Василюк вновь вышел на поле в ноябре этого года против команды «ФК 10», созданной российскими юмористами Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Именно майка из этой игры и была выставлена на аукцион, который шел три дня. Стартовая цена лота была 250 рублей. В результате майка была куплена за 14 001 рубль или почти 4000 евро. Интересно, что оплатить покупку можно было только в системе ЕРИП.

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