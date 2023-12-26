«20 блюд — и я уже в плюсе!» 26.12.2023, 21:38

Сколько зарабатывает повар на фуд-траке с осьминогом?

33-летний Олег родом из Щучина. Долгое время парень строил карьеру повара. Правда, не совсем обычного. В передвижной кухне он проехал почти всю Европу вместе с артистами театра оперы и балета! А вернувшись на родину, четко решил: кормить белорусов уличной едой будет только из фуд-трака, пишет Av.by.

В стареньком «мерсе»-«почтовике» раньше развозили посылки и письма, а сейчас жарятся осьминоги, кальмары и креветки.

На рождественской ярмарке в Гродно в ряды выстроились прицепы, внутри которых пекутся блины, готовится шаурма и хот-доги, варится глинтвейн, закипает ягодный чай и горячий шоколад. Красота! Пусть погода и не снежная, но настроение у прохожих праздничное: гирлянды и новогодняя музыка делают свое!

Немногочисленные гродненцы играют в беспроигрышные лотереи, маленькие жители областного центра рассказывают стихи Деду Морозу и Снегурочке. В воздухе витает запах жареного шашлыка и ароматного глинтвейна… Кто-то греет руки о стаканчик зимнего напитка, а кто-то небольшими глоточками смакует его…

Фуд-трак с огромным осьминогом на крыше заметно выделяется среди всех остальных передвижных кухонь. Мощный, брутальный, даже немного дерзкий. В меню — настоящее рыбное бистро!

У плиты — сам шеф-повар этого необычного рыбного ресторана на колесах, которого можно расспросить о его уникальном автомобиле. А заодно о его доходах и расходах, реакции белорусов и их среднем чеке в «бизнесе на колесах».

Олег родился и вырос в Щучине. Потом с семьей переехал жить в столицу, где работал поваром в разных ресторанах и кафе. Был даже период, когда обучал студентов кулинарному искусству!

А затем отправился с российским театром оперы и балета на гастроли. Колесил по Англии и Германии с артистами, готовя им завтраки, обеды и ужины. Как правило, у балерин стол диетический, оттого и блюда обычно были легкими и низкокалорийными. И именно здесь, в поездках и командировках, к Олегу пришла любовь к морской кухне. Вернувшись в Беларусь, парень принялся реализовывать свои идеи.

— Я много работал в различных заведениях шеф-поваром или обычным поваром. А потом стало обидно, что я свои знания отдаю за бесценок другим предпринимателям, на которых тружусь, — вспоминает Олег. — Так нашел единомышленников. Я их заразил идеей открыть шаурмичную в Минске. Ну а потом пришел вот к этому фуд-траку.

Автомобиль с осьминогом на крыше — арендованный. Его хозяин стилизовал машину под пиратский корабль, а после готовил здесь блюда из морепродуктов. Трак стационарно стоял в микрорайоне Новая Боровая в Минске. Но владельца пригласили открыть другой ресторан. Так он и решил распрощаться со своей передвижной кухней.

— Хозяин хотел выручить за авто 20 000 долларов. Как по мне, эта цена была завышенной, поэтому я его просто арендовал.

Бывший «почтовик», а нынче рыбный ресторан — Mercedes-Benz Vario 614D 2008 года выпуска. Под капотом — дизельный двигатель объёмом 2,1 л. Машина полностью передвижная — без проблем преодолевает любые расстояния. Правда, перед поездкой в Гродно заставила временного хозяина понервничать: отказалась заводиться.

— Здесь есть вопросы с пуском двигателя зимой: проблемы с клапаном, который не держит давление. Но мы быстро устранили эту «болячку».

Внутри трака все переделано под передвижную кухню. Хозяева перешили стены, сделали полки и освещение. Вынесли сзади систему шлангов. Из оборудования установлены вытяжка, газовый гриль, электрическая плита и фритюрница. Три холодильника встроены в столы.

Этот «почтовик» — самый просторный. Здесь без проблем поместились повар, его помощник, журналист и фотограф. Наверное места хватило бы ещё парочке-другой посетителей!

От ароматов, конечно, кругом идет голова! В хорошем смысле этого слова. Олег готовится к вечернему наплыву гостей и туристов и делает кое-какие заготовки: обжаривает лук и морепродукты. В морозилке лежат креветки, кальмары, мидии и другие заморские деликатесы.

— Сегодня буду удивлять гостей глинтвейном на гранатовом соке и вине! Думаю, такого здесь еще никто не готовит, — не без гордости говорит парень.

Меню фуд-трака — непостоянное. Олег с лёгкостью меняет его под формат праздника и запросы клиентов. Например, если едут на футбольный матч, для болельщиков готовят хот-доги и гамбургеры. В промышленной зоне под Минском, где трак находится постоянно, как правило, предлагают обеденные блюда — пюре и котлеты, а также шаурму и блинчики.

— Там надо накормить рабочих, поэтому мы стараемся делать что-то простое, но при этом вкусное и сытное. Цены небольшие: за 10 рублей белорус может вполне себе плотно поесть, — объясняет Олег.

На рождественскую ярмарку в Гродно парень не хотел везти шаурму и хот-доги. Желал показать нечто концептуальное и необычное. К тому же впереди череда новогодних праздников — людям захочется чего-то поистине вкусненького!

— Я знал: рядом будет много точек, где готовят традиционную уличную еду. Поэтому сюда привез кухню из морепродуктов. И знаете — не прогадал! Люди охотно заказывают. А кто-то даже днем оформляет доставку в офис.

Кольца кальмара, креветки в кляре и рыбный суп — то, что полюбилось гродненцам больше всего. Средний чек, рассказывает Олег, 15 рублей. Правда, кто-то может позволить себе заказ и на 50 BYN.

Кстати, а как вообще с доходами у шеф-повара передвижного рыбного ресторана?

— Все зависит от локации, где работаешь. А также от того, сам ты стоишь у плиты или нанимаешь кого-то. Если ярмарка, то прибыльно. Если в промзоне, касса слабая. Например, во время каких-нибудь государственных масштабных праздников мы можем за день заработать столько, сколько за месяц на стационарном объекте.

— Это сколько, если не секрет?

— Три-четыре тысячи рублей в день, — с ходу отвечает парень. — Но, повторюсь, здесь много обстоятельств есть, от которых зависит твой заработок. Скажем так, в самый «голый» месяц мой доход — 1 000-1 200 рублей, в самый «маржовый» — 5 000-6 000 рублей! Это чистыми.

— А расходы какие?

— Они, как правило, составляют почти половину твоего заработка. Бывают и больше — та же поломка стартера или перегоревшие лампочки в машине. Вот взять, к примеру, эту поездку в Гродно. Когда трак вышел из строя, была мысль поставить его на лафет и так везти. Это встало бы мне в 1 000 рублей. Благо удалось отремонтировать машину, и ехали мы своим ходом. Бус категории С, прав на его вождение у меня нет. В таких случаях мне приходится нанимать водителя.

— На топливо и водителя, чтобы приехать в Гродно, ушло 350 рублей. На платные дороги — еще 150 BYN. Здесь стоит газовое оборудование. Баллона обычно хватает на неделю — это 25 рублей. Работаем мы по упрощённой системе налогообложения — 6% от выручки, — перечисляет Олег свои траты. — За электричество платим по счетчику. В Гродно мы отдали за подключение 150 рублей, в эту сумму войдут и киловатты, что мы тут накрутим. Если будет больше, придется доплачивать.

— Подключения к центральной канализации здесь нет. У нас бак на 50 литров, в него всё сливаем, а дальше уже вывозим сами…

— Вы говорили, что взяли фуд-трак в аренду. Сколько платите за нее?

— 200 долларов зимой. Летом — 300 долларов. Но мы и больше ездим тогда: на пляжи, праздники, корпоративы. Это очень адекватные расценки. Знаю, что аренда обычных прицепов в разы дороже! В Минске тоже расходов хватает. Только на топливо в стандартной поездке в пределах кольцевой уходит 50 рублей. За ее пределами расход горючего больше, плюс дороги платные — 80 рублей как минимум!

Траты хоть и приличные, рассказывает Олег, но благодаря блюдам и среднему чеку клиента удается многое компенсировать:

— Кому-то надо продать 100 пончиков в траке, чтобы отбить поездку, а мне достаточно приготовить 20 блюд, и все — я уже в плюсе!

Кстати, идею фуд-траков парень из Щучина планирует развивать и дальше. Он уже приобрёл старенький «Баркас» и совсем скоро планирует сделать из него очередной ресторан на колесах. Что будет в нем, держит пока в секрете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».