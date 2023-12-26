Ученые выяснили, почему некоторые младенцы рождаются очень крупными 26.12.2023, 22:01

Исследователи изучили медицинские свидетельства о рождении 2621 американского ребенка.

Американские ученые выяснили, почему некоторые младенцы рождаются с большим весом. Отмечается, что это может быть связано с нарушением метаболизма и грозит детским ожирением. Исследование публикует журнал Reproductive and Developmental Medicine (RDM).

Ученые из Южного университета Джорджии проанализировали данные третьего национального обследования здоровья и питания детей в США с 1988-го по 1994 год. Также они изучили медицинские свидетельства о рождении 2621 американского ребенка и зафиксировали индекс массы тела матерей испытуемых.

Оказалось, что крупные младенцы впоследствии в два раза чаще страдали ожирением в возрасте от двух до шести лет. Дети с большим весом чаще рождаются у матерей с ожирением. Также на большой вес ребенка влияет возраст роженицы - 25-летние в два раза чаще рожают крупных детей, чем женщины моложе 20 лет.

Авторы отмечают, что большой вес ребенка указывает на нарушение у него метаболической регуляции. Среди причин также переедание матери во время беременности.

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