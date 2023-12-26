ВСУ уничтожили редкого «Терминатора» в Авдеевской промзоне 26.12.2023, 22:06

Видео с FPV-дронов.

Украинские защитники уничтожили редкую российскую боевую машину поддержки танков «Терминатор» на Авдеевском направлении, сообщили в роте ударных БПЛА 110-й отдельной механизированной бригады.

Боевую работу проделали военные из РУБпАК 110-й бригады и из «дружественных подразделений FPV».

На видео российский Терминатор передвигается в районе Авдеевской промзоны. В него поочередно попадает несколько FPV-дронов.

Последний из беспилотников попадает в российскую технику под мостом – и уничтожает «Терминатора» оккупантов.

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