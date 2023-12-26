ВСУ уничтожили редкого «Терминатора» в Авдеевской промзоне
- 26.12.2023, 22:06
Видео с FPV-дронов.
Украинские защитники уничтожили редкую российскую боевую машину поддержки танков «Терминатор» на Авдеевском направлении, сообщили в роте ударных БПЛА 110-й отдельной механизированной бригады.
Боевую работу проделали военные из РУБпАК 110-й бригады и из «дружественных подразделений FPV».
На видео российский Терминатор передвигается в районе Авдеевской промзоны. В него поочередно попадает несколько FPV-дронов.
Последний из беспилотников попадает в российскую технику под мостом – и уничтожает «Терминатора» оккупантов.