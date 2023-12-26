В Гродно женщина выпила бутылку вина и три бутылки пива, а через сутки села за руль 3 26.12.2023, 22:16

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Сколько показал алкотестер.

Инспекторы задержали в Гродно нетрезвую женщину за рулем автомобиля. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Вечером 25 декабря вблизи дома № 37 по улице Менделеева сотрудники ГАИ остановили Nissan. За рулем авто находилась 33-летняя женщина, у которой имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Медицинское освидетельствование водителя показало, что она пьяна — 1,8 промилле алкоголя. Женщина пояснила, что накануне поздним вечером выпила бутылку вина и три бутылки пива.

В отношении водителя инспекторы составили административный протокол, а автомобиль доставили на охраняемую стоянку.

В ГАИ отметили, что в салоне Nissan находились двое ее несовершеннолетних детей.

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