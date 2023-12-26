закрыть
26 декабря 2023, вторник, 23:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гродно женщина выпила бутылку вина и три бутылки пива, а через сутки села за руль

3
  • 26.12.2023, 22:16
  • 6,786
В Гродно женщина выпила бутылку вина и три бутылки пива, а через сутки села за руль

Сколько показал алкотестер.

Инспекторы задержали в Гродно нетрезвую женщину за рулем автомобиля. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Вечером 25 декабря вблизи дома № 37 по улице Менделеева сотрудники ГАИ остановили Nissan. За рулем авто находилась 33-летняя женщина, у которой имелись явные признаки алкогольного опьянения.

Медицинское освидетельствование водителя показало, что она пьяна — 1,8 промилле алкоголя. Женщина пояснила, что накануне поздним вечером выпила бутылку вина и три бутылки пива.

В отношении водителя инспекторы составили административный протокол, а автомобиль доставили на охраняемую стоянку.

В ГАИ отметили, что в салоне Nissan находились двое ее несовершеннолетних детей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный страх Путина
Главный страх Путина Леонид Невзлин
Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
И эти люди собирались воевать с НАТО
И эти люди собирались воевать с НАТО Антон Швец
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина