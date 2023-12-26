Россияне ударили по эвакуационному поезду в Херсоне 3 26.12.2023, 22:24

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Количество убитых и пострадавших устанавливается.

Российские оккупанты сегодня, 26 декабря, ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне. Под обстрел попал эвакуационный поезд.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского и «Укрзализныцю» в Telegram.

«Только что был доклад насчет обстрела Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте, количество убитых и пострадавших устанавливается», - рассказал глава государства.

По его словам, на месте атаки было много мирных жителей. Все обновления насчет ситуации будут публиковать соответствующие службы.

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