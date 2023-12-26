Политзаключенному Игорю Лосику, который отбывает срок в колонии, пришла повестка за «долги» 26.12.2023, 22:37

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Игорь Лосик

В случае неявки угрожают «административкой».

На имя политзаключенного журналиста Игоря Лосика, который отбывает 15-летний срок в колонии, пришла повестка с требованием возместить расходы на содержание ребенка. В случае неявки к судебному приставу в Барановичах ему угрожают административной статьей, сообщает «Радыё Свабода».

В повестке, датированной 26 декабря, Лосика просят явиться в отдел принудительного исполнения Барановичского района и города Барановичи с документом, удостоверяющим личность. В бумаге политзаключенный назван «должником», с которого хотят взыскать «расходы на содержание ребенка».

В случае неявки «без уважительной причины» Лосика грозят привлечь к административной ответственности по статье 25.6 КоАП, он также может быть «подвергнут приводу».

Внизу документа от руки приписана фраза: «Свяжитесь срочно с судебным исполнителем».

Как следует из повестки, в отделе исполнения наказаний до сих пор не в курсе, что Лосик находится в колонии уже 3,5 года.

Напомним, блогера и медиаконсультанта «Радыё Свабода» Игоря Лосика задержали в июне 2020 года. В декабре 2021 года ему дали 15 лет колонии усиленного режима по «делу Тихановского».

Через два года также посадили его жену, Дарью Лосик, за интервью «экстремистскому» изданию. Ей дали два года колонии за «содействие экстремистской деятельности».

Четырехлетнюю дочь пары воспитывают бабушки и дедушки.

Игорь Лосик отбывает наказание в Новополоцкой колонии № 1. С 20 февраля 2022 года с ним нет связи. По данным информированного источника, Игорь находится в помещении камерного типа уже более 6 месяцев.

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