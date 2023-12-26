В Нью-Йорке продают таунхаус из фильма «Один дома 2» 1 26.12.2023, 22:44

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За сколько?

Пятиэтажный таунхаус на Манхэттене, в котором Кевин Маккалистер защищался от «липких бандитов» в фильме «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», продается за 6,7 миллиона долларов, сообщает The New York Times.

Дом с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами находится по адресу Западная 95-я улица, 51 в Верхнем Вест-Сайде.

Согласно Zillow, это «изящное» здание из коричневого камня XIX века, разработанное Мартином В. Б. Фердоном, «идеально сочетает вневременную элегантность с современными удобствами».

Когда Кевин Маккалистер вынужденно покинул отель The Plaza в фильме 1992 года «Один дома 2», он направляется через город в Верхний Вест-Сайд, где находится дом его дяди Роба. Но дяди нет в городе, а дом — на ремонте. Однако Кевину снова нужно защищаться от бандитов Гарри и Марва, поэтому он устанавливает ловушки в доме, чтобы отбиваться от них.

Хотя большую часть фильма снимали в Нью-Йорке, включая сцены в Radio City Music Hall и Empire Diner, сцены в помещении дома дяди Роба снимали на Браунстоун-стрит, участке заднего двора студии Universal в Лос-Анджелесе.

В то же время это не помешало людям постоянно приходить к манхэттенскому адресу, говорит Николь Катс, директор по листингу компании Vandenberg, The Townhouse Experts, представляющая интересы продавца: «Они приезжают, чтобы сфотографироваться с фасадом дома дяди Роба».

В частности, дети до сих пор пишут письма владельцам здания, в которых рассказывают об «Один дома» во время Рождества.

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