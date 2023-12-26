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Два российских корабля сбежали из Феодосии

  • 26.12.2023, 22:55
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Два российских корабля сбежали из Феодосии

Россияне решили не рисковать своими судами.

Из бухты в Феодосии сбежали два российских корабля, пишет «Крым.Реалии».

Корреспонденты издания сообщили, что два судна покинули местонахождение через несколько часов после того, как украинские военные нанесли по порту удар, который уничтожил десантный корабль «Новочеркасск».

Издание пишет, что идентифицировать суда не удалось, однако, вероятно, речь идет о военном корабле и военном катере Черноморского флота России.

Как сообщалось, сегодня в Феодосийской бухте Силы обороны уничтожили большой российский десантный корабль «Новочеркасск». Для этого задействовали ракеты SCALP/Storm Shadow, стоящие на вооружении ВСУ еще с лета 2023 года.

В апреле 2022 года Вооруженные силы Украины поразили ракетами «Нептун» флагман Черноморского флота РФ, крейсер «Москва», задействованный при атаке на остров Змеиный.

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