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Морская болезнь российского флота: точные удары ВСУ отправили на дно или повредили уже 26 кораблей РФ

  • 26.12.2023, 23:28
Морская болезнь российского флота: точные удары ВСУ отправили на дно или повредили уже 26 кораблей РФ

Полный перечень.

Имея ограниченные возможности собственного флота, Украина за почти два года войны смогла дать настоящий бой российским военным кораблям в Черном и Азовском морях. ВСУ уже уничтожили по меньшей мере десять и повредили не менее 16 российских судов, пишет «Новое время».

Последним примером успешных ударов ВСУ по военно-морским мощностям российских оккупантов стало поражение большого десантного корабля Новочеркасск (проект 775) в порту Феодосии в ночь на 26 декабря.

В ночь на 10 ноября флот агрессора лишился малого десантного катера класса Серна (проект 11770) и катера Акула (проект 1176). Попадание по ним возле поселка Черноморское в оккупированном Крыму обеспечили бойцы ГУР. А за несколько дней до этого ВСУ удалось уничтожить новейший корвет Аскольд в Керчи, который еще даже не успел поступить на вооружение Черноморского флота России.

NV напоминает о наиболее точных ударах ВСУ, благодаря которым было уничтожено по крайней мере десять военных кораблей оккупантов, что подтверждено OSINT-обозревателями, фото- и видеодоказательствами.

Большой десантный корабль Новочеркасск: пошел на дно после попадания крылатых ракет

Около 02:30 26 декабря 2023 года мощный взрыв прогремел в порту оккупированной Феодосии. В небо поднялся огромный столб огня.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил об ударе по большому десантному кораблю россиян Новочеркасск, поблагодарив украинских пилотов. В ВСУ впоследствии заявили, что атака была осуществлена крылатыми ракетами, тип которых не уточнялся.

Минобороны РФ подтвердило атаку на Новочеркасск. В ведомстве заявили, что корабль «получил повреждения» во время отражения удара ВСУ. Однако фото с места происшествия свидетельствуют, что от ВДК остался разве что обгоревший металлолом.

Новочеркасск предназначен для высадки морского десанта и переброски через море войск и грузов. Это один из кораблей проекта 775, которые строили в советские времена в Польше, и по кодификации НАТО относится к классу Ropucha.

Его спустили на воду 30 ноября 1987 года. Корабль способен транспортировать 480 тонн груза — различные виды бронетехники, в том числе и танки. Численность экипажа корабля составляла почти 100 человек.

После атаки в Воздушных силах предположили, что пораженный Новочеркасск мог перевозить иранские дроны-камикадзе Shahed. Это уже четвертый ВДК (и третий проекта 775), который удалось поразить ВСУ — после попаданий по Оленегорскому горняку в Новороссийске в августе 2023 года, Саратову (проект 1171) в марте 2022-го в порту Бердянска и Минску в сентябре 2023-го в сухом доке Севастополя.

Комментируя событие, министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил: удар по десантному кораблю Новочеркасск показывает, что считать, будто в войне в Украине сложилась патовая ситуация, является ошибкой. «За последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России», — добавил он.

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