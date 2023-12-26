Морская болезнь российского флота: точные удары ВСУ отправили на дно или повредили уже 26 кораблей РФ 26.12.2023, 23:28

Полный перечень.

Имея ограниченные возможности собственного флота, Украина за почти два года войны смогла дать настоящий бой российским военным кораблям в Черном и Азовском морях. ВСУ уже уничтожили по меньшей мере десять и повредили не менее 16 российских судов, пишет «Новое время».

Последним примером успешных ударов ВСУ по военно-морским мощностям российских оккупантов стало поражение большого десантного корабля Новочеркасск (проект 775) в порту Феодосии в ночь на 26 декабря.

В ночь на 10 ноября флот агрессора лишился малого десантного катера класса Серна (проект 11770) и катера Акула (проект 1176). Попадание по ним возле поселка Черноморское в оккупированном Крыму обеспечили бойцы ГУР. А за несколько дней до этого ВСУ удалось уничтожить новейший корвет Аскольд в Керчи, который еще даже не успел поступить на вооружение Черноморского флота России.

NV напоминает о наиболее точных ударах ВСУ, благодаря которым было уничтожено по крайней мере десять военных кораблей оккупантов, что подтверждено OSINT-обозревателями, фото- и видеодоказательствами.

Большой десантный корабль Новочеркасск: пошел на дно после попадания крылатых ракет

Около 02:30 26 декабря 2023 года мощный взрыв прогремел в порту оккупированной Феодосии. В небо поднялся огромный столб огня.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил об ударе по большому десантному кораблю россиян Новочеркасск, поблагодарив украинских пилотов. В ВСУ впоследствии заявили, что атака была осуществлена крылатыми ракетами, тип которых не уточнялся.

Минобороны РФ подтвердило атаку на Новочеркасск. В ведомстве заявили, что корабль «получил повреждения» во время отражения удара ВСУ. Однако фото с места происшествия свидетельствуют, что от ВДК остался разве что обгоревший металлолом.

Новочеркасск предназначен для высадки морского десанта и переброски через море войск и грузов. Это один из кораблей проекта 775, которые строили в советские времена в Польше, и по кодификации НАТО относится к классу Ropucha.

Его спустили на воду 30 ноября 1987 года. Корабль способен транспортировать 480 тонн груза — различные виды бронетехники, в том числе и танки. Численность экипажа корабля составляла почти 100 человек.

После атаки в Воздушных силах предположили, что пораженный Новочеркасск мог перевозить иранские дроны-камикадзе Shahed. Это уже четвертый ВДК (и третий проекта 775), который удалось поразить ВСУ — после попаданий по Оленегорскому горняку в Новороссийске в августе 2023 года, Саратову (проект 1171) в марте 2022-го в порту Бердянска и Минску в сентябре 2023-го в сухом доке Севастополя.

Комментируя событие, министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил: удар по десантному кораблю Новочеркасск показывает, что считать, будто в войне в Украине сложилась патовая ситуация, является ошибкой. «За последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России», — добавил он.

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