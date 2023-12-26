Украинская «Армия дронов» за неделю поразила почти 400 опорных пунктов россиян 26.12.2023, 23:54

Архивное фото: Getty Images

Еще дроны отработали по 207 российским боевикам.

Украинская «Армия дронов» за последнюю неделю поразила 391 опорный пункт военных Российской Федерации.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

«Минус 391 опорный пункт россиян — результат «Армии дронов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую неделю ударные роты БпЛА поразили также 58 боевых бронированных машин, 31 танк и 36 орудий.

Фото: Количество уничтоженной техники РФ (t.me/zedigital)

«Еще дроны отработали по 207 российским боевикам», - добавил Федоров.

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