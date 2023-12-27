Задержанную в Гомеле за «экстремизм» главу провластного профсоюза сняли с должности 27.12.2023, 0:51

Таццяна Хацкова

Татьяну Хацкову осудили на 15 суток ареста.

С сайта Гомельской областной организации Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников исчезла фамилия ее руководителя. Со страницы контактов убрали данные председателя профсоюза Татьяны Хацковой, заметил «Флагшток».

Сейчас этот провластный профсоюз, по данным на его сайте, остался без руководителя. Это случилось после того, как Хацкову осудили на 15 суток ареста за «распространение экстремизма».

Ранее в приемной профсоюза и по месту работы Хацковой отвечали, что она якобы находится на больничном.

Напомним, 19 декабря стало известно, что руководитель областной организации Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников Татьяна Хацкова получила 15 суток ареста за ссылку на «экстремистскую» группу в Facebook. Дело рассматривалось в суде Центрального района Гомеля 4 декабря.

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