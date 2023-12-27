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Парень из Барановичей отработал по распределению четыре месяца вместо года и был уволен за прогулы

  • 27.12.2023, 3:36
Парень из Барановичей отработал по распределению четыре месяца вместо года и был уволен за прогулы

Сколько пришлось выплачивать.

Молодой человек получил образование в одном из лицеев Барановичей, но вместо положенного года отработал по распределению всего 4 месяца, пишет районная газета «Наш край».

Сообщается, что в июне 2023 года молодого человека по распределению направили на работу на одно из железнодорожных предприятий. Согласно закону, выпускники профессионально-технических учебных заведений обязаны отработать по распределению 1 год. Однако уже через 4 месяца парня уволили за прогулы без уважительных причин. В связи с этим его обязали возместить средства, затраченные на его образование.

— В соответствии с произведенным учреждением образования расчетом, на подготовку за период обучения на образование горожанина было затрачено 16 579 рублей. С учетом отработанных 4 месяцев с него взыскано 6123 рубля за 8 неотработанных месяцев, — сообщили в прокуратуре.

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