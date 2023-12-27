Шойгу расстроил Путина

Шойгу расстроил Путина2
- 27.12.2023, 8:11
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Песков раскрыл детали разговора.
Российский министр обороны Сергей Шойгу доложил главе РФ Владимиру Путину о ракетном ударе ВСУ по Феодосии и «повреждении» корабля «Новочеркасск».
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информируют российские СМИ.
«Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении большого десантного корабля «Новочеркасск», — заявил спикер Кремля.
Напомним, в Минобороны РФ отреагировали на удар по бухте в Феодосии. Впрочем, там подчеркивают, что их большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждение во время атаки.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение корабля «Новочеркасск» в Феодосии. Глава украинского государства также поблагодарил украинских защитников за успешную работу.