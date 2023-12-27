Охлобыстин рассказал безумную историю о своем «спасении от ДРГ» 4 27.12.2023, 8:21

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Актер-путинист приплел «Молитвослов».

Скандально известный своей провоенной позицией и безумным религиозным фанатизмом российский актер и сценарист РФ Иван Охлобыстин рассказал, как попал под обстрел в зоне войны.

Видео обнародовал телеграмм-канал Mash.

Охлобыстин хвастает, что его от «вражеской шрапнели» на Юге Украины спас бронежилет, который он не надевал несколько месяцев.

Кроме того, жизнь путиниста якобы спасла книга «Молитвослов».

«Так получилось, что мы напоролись на ДРГ. И, ну, мы – есть, ДРГ – нет. И действительно, вот, прилетело. Спас бронежилет, собственно говоря, который я много месяцев не одевал», – рассказал байку Охлобыстин.

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