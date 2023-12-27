Российская ПВО пропустила две ракеты Storm Shadow: новые подробности уничтожения БДК «Новочеркасск» 27.12.2023, 8:28

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Порт Феодосии находился под защитой нескольких дивизионов С-400 «Триумф».

Силы обороны Украины нанесли удар по большому десантному кораблю «Новочеркасск» во временно оккупированном Крыму двумя крылатыми ракетами британско-французского производства Storm Shadow/SCALP.

Причем порт Феодосия, где стояло судно, находится под защитой нескольких дивизионов С-400 «Триумф», у которых недавно были обнаружены проблемы с идентификацией целей.

Новые детали знаковой атаки украинскими войсками российских захватчиков опубликовал Telegram-канал «Досье Шпиона». Отмечается, что после удара на корабле началась детонация груза.

По данным автора канала, судно перевозило 4400 артиллерийских снарядов, а также 280 ракет для РСЗО «Град».

«Информацию о пребывании на борту ударных БПЛА Shahed-131/136 (о чем ранее писали многие тг-каналы) подтвердить не могу», – добавил он.

Кроме того, в сообщении отметили, что в момент удара на корабле находились по меньшей мере 62 члена экипажа. Минобороны РФ сообщило о гибели одного из них. Однако, как отметил автор канала, завершение эвакуации личного состава только через 1,5 часа после удара из-за сильного пожара дает основания предположить, что озвученные российским ведомством цифры несколько занижены.

Также, по информации «Досье шпиона», некритические повреждения в результате атаки получил спасательный буксир «Капитан Гурьев», стоявший на соседнем причале.

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