СМИ: В истории с отравлением пропагандиста Красовского все больше странных обстоятельств 27.12.2023, 8:35

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ФСБ засекретила результаты экспертиз.

В истории со странной гибелью российского актера Алексея Черных и «отравлением» его близкого друга пропагандиста Антона Красовского все больше странных обстоятельств.

Об этом сообщает российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

В свидетельстве о смерти указан адрес гибели актера тот же, где проживал Красовский. Потом была запущена информация, что Черных умер по другому адресу - у режиссера Куратова . Однако , сам режиссер назвал такие данные фейком и категорически их опроверг. Причина его смерти не установлена. Анализы актера и пропагандиста забрала ФСБ РФ.

Смерть сыгравшего роль в Глухаре актер Черных обрастает новыми подробностями. Как рассказала ВЧК-ОГПУ бывшая супруга Черных Олеся, с Алексеем они познакомились в театре Et Cetera, у пары родился сын, но они очень быстро развелись.

Отец всячески избегал общения с сыном и не платил алименты. Один из близких друзей Алексея рассказал, что актер предпочитал общество мужчин, в частности много общался с Красовским.

Судя по анамнезу (родственники узнали о болезнях Алексея Черных после смерти) у них могли быть общие интересы: актера из Глухаря, как оказалось, ранее госпитализировали после передозировок наркотиков, один раз в состоянии комы.

В результате Черных пошел по наклонной, помимо прочего употреблял много спиртного, лишился ролей, поругавшись с руководством сразу нескольких театров, занимался озвучкой. В конце концов, он уехал в родное село к матери, что в Алтайском крае. Со слов Олеси, Алексей вернулся в Москву недавно на похороны народной артистки России актрисы Et Cetera Татьяны Владимировой. В столице, как он сам рассказывал, у него появился какой-то проект.

Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ сообщили, что в Москве Черных возобновил общение с Красовским, в роковой день Черных был в компании пропагандиста.

Дальше - самое интересное. В свидетельстве о смерти Черных (есть в распоряжении ВЧК-ОГПУ) указано, что он скончался на Старой Басманной улице. Там проживал Красовский. О том, что они вместе были по этому адресу говорит и один из друзей Черных.

Однако, в документах службы 112 указано, что тело актера было обнаружено около 5 часов утра в прошлую субботу, 23 декабря, в квартире сценариста Евгения Куратова на Малой Ботанической улице.

Эту же информацию якобы с ссылкой на показания Куратова дал ряд телеграм-каналов, связанных с силовиками.

Однако сам Куратов в интервью «Газете.ру» опроверг, что тело было обнаружено в его квартире, а информацию телеграм-каналов назвал фейком и ложью.

Он сообщил, что вообще никогда не был знаком с Черных. Очень похоже на то, что спецслужбы попытались сделать все, чтобы скрыть место смерти Черных.

Несмотря на сообщения, что Черных умер от инфаркта, родственникам Алексея заявили, что о причине смерти будет ясно только после всех экспертиз и всячески избегают сообщать подробности. Даже к телу пока не подпускают.

Источник ВЧК-ОГПУ уверяет, что результаты экспертиз Красовского и Черных якобы переданы для исследования в НИИ-2 ФСБ в/ч 34435.

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