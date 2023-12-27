Белорусские банки массово вводят новшества по карточкам 1 27.12.2023, 8:41

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К каким изменениям нужно приготовиться клиентам?

Банки вводят новшества по карточкам. К примеру, у «Беларусбанка» появится комиссия за оформление карты «Бархат», а «МТБанк» совместно с площадкой «Куфар» запустили новый «пластик», сообщает zerkalo.io.

«Беларусбанк» с 22 января 2024 года введет изменения по карточкам «Бархат». Одно из новшеств — введение комиссии за обслуживание. «Так, при оформлении карточек «Бархат» к текущим счетам в интернет-банкинге вознаграждение за обслуживание составит 12 рублей, при оформлении в учреждении банка к текущим и базовым счетам в качестве второй и последующей карточки — 17 рублей, — сообщает банк. — Оформление карточек „Бархат“ к счетам с базовыми условиями обслуживания в качестве единственной основной карточки будет осуществляться без взимания вознаграждения». Сейчас выпуск карт бесплатный.

Также по картам «Бархат» отменят некоторые бонусы. К примеру, уберут скидку в 50% за комиссию по депозитным сейфам, которые можно взять во временное пользование.

Напомним, с 3 января клиенты «Беларусбанка», у которых на руках есть старая версия карты «Магнит», не смогут продлить их срок действия, перевыпустить при утере или сделать дубликат. Нужно будет выпускать новый «пластик».

«Банк ВТБ» с 29 декабря отменяет автоматическое продление срока действия премиальных карт с годовым сервисным обслуживанием. Их владельцы смогут бесплатно перевыпустить карту на новый срок.

«Держатели остальных карт с истекшим после февраля 2022 года сроком могут продолжать пользоваться ими без перевыпуска, — уточняют в банке. — По картам доступны любые банковские операции на территории страны — транзакции в магазинах, банкоматах и онлайн-сервисах банка. Для автоматического продления срока действия карта должна оставаться действующей с движением средств за последние полгода и без приостановки операций.

«Приорбанк» объявил, что клиенты могут через мобильное приложение Prior Online выпустить бесплатную карточку «Белкарт» в белорусских рублях сроком на 5 лет. «Оплачивайте виртуальной карточкой «Белкарт» «Приорбанка» покупки онлайн и офлайн в Беларуси и зарубежных странах, в которых работают платежные системы «Белкарт» и «Мир». Привязав карточку к сервису бесконтактной оплаты «Белкарт Pay», вы сможете легко рассчитываться своим смартфоном», — сообщает финучреждение.

С 14 декабря клиенты «Приорбанка» могут в мобильном приложении Prior Online бесплатно выпустить виртуальную карточку Mastercard на 5 лет в белорусских рублях или евро.

У «Технобанка» появились новые партнеры по карте «ЗОЖ».

«Сбер Банк» с 20 декабря ввел новшество по услуге «Покупай валюту выгодно». Так, клиентам предоставили возможность покупать валюту за счет собственных средств с использованием овердрафтных карт.

Также «Сбер Банк» с 21 января намерен внести изменения в общие условия обслуживания расчетных счетов, к которым выпущена платежная карточка. Речь идет о новшестве по зачислению денег на счет в валюте, которая отличается от валюты счета. Также финучреждение собирается внести уточнения по активации функции бесконтактных платежей по карточкам.

«МТБанк», Visa и площадка «Куфар» запустили карту, которая дает бонусы при расчетах между физлицами. Этот «пластик» называется «Куфар Карта». «За платежи по «Куфар Карте» владельцу назначаются бонусы: 1% за оплату в продуктовых магазинах и АЗС, 2% за все остальные операции, кроме ЕРИП. Также пользователи «Куфара» смогут получать бонус 2% за оплату товаров от физических лиц», — сообщает финучреждение.

«Белгазпромбанк» объявил, что с 1 января изменит условия посещения бизнес-залов аэропортов по программе Lounge Key для держателей премиальных карточек Mastercard Black Edition и World Elite Mastercard.

«БТА Банк» и «Белкарт» с 18 декабря запустили программу лояльности «Сфера Белкарт». «За любые покупки и расчетные операции, совершенные карточкой «БТА Банка» через приложение «Белкарт Pay», пользователям будут начисляться баллы (1 рубль равен 1 баллу), — уточняет финучреждение. — Накопленные баллы можно будет обменять на бонусы или специальные предложения от партнеров программы».

«РРБ-Банк» с 26 декабря для клиентов-физлиц обновил сборник тарифов за операции с банковскими платежными карточками.

«Альфа Банк» с 21 декабря ввел изменения по пакетам услуг Smart Black и Smart Black Family. Так, для клиентов открыли возможность выпуска карточек Visa Smart Signature в долларах.

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