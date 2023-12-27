От «Новочеркасска» остался скелет: ВСУ унизили врага в «день ПВО» 27.12.2023, 8:49

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Российскому флоту приходится туго.

Уничтожение большого десантного корабля «Новочеркасск» в оккупированном Крыму стало еще одной успешной спецоперацией Сил обороны Украины. Удар по кораблю крылатыми ракетами нанесла тактическая авиация. Черноморский флот РФ просто тает на глазах.

Подробнее о ночном ударе и о том, где прячутся другие корабли оккупантов, говорится в материале OBOZ.UA.

Поздравили с огоньком

26 декабря, когда российские оккупанты обычно отмечают «день войсковой противовоздушной обороны», в этом году оказался особенно ярким. Ночью в оккупированной Феодосии случился фейерверк, спонсором которого стали Силы обороны Украины.

Фото и видео удара по большому десантному кораблю Черноморского флота истерично публиковали российские Telegram-каналы и проклинали всех и вся.

В России, правда, еще пытались сделать хорошую мину при плохой игре, утверждая, что корабль «просто поврежден», но с этих слов уже смеется весь мир.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии OBOZ.UA сообщил, что большой десантный корабль «Новочеркасск» именно уничтожен.

«Есть уже снимки. Видно, что этот корабль сгорел дотла, фактически остался от него только скелет. Я надеюсь, что сгорели и суда обеспечения, какая-то портовая инфраструктура и так далее», – рассказал Игнат.

Он также заявил, что состоялась тщательно спланированная спецоперация наших Сил обороны Украины при участии Главного управления разведки Минобороны Украины, СБУ, ВСУ и, конечно, непосредственно Воздушных сил, которые и нанесли удар по «Новочеркасску».

Что касается мощного взрыва в результате удара по БДК, то это явно произошла детонация: «Видели взрыв. Очевидно, что сдетонировал боекомплект. Это могут быть и «шахеды», которые враг морем переправлял на юг Крыма, откуда наносятся удары этими ударным БПЛА».

Также Игнат подтвердил, что корабль Черноморского флота РФ был уничтожен крылатыми ракетами.

«Командующий Воздушными силами уже отметил работу, поблагодарил всех причастных и пилотов за в очередной раз успешно проведенную операцию по нанесению ударов крылатыми ракетами», – сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

По его словам, это ракеты, которые нам дали партнеры и которые способны пролететь такое расстояние, а также преодолеть систему ПВО противника и поразить высокоточными ударами такие цели, как корабли российского флота.

«Новочеркасск» не первый корабль, который отправился вслед за флагманом российского флота крейсером «Москва». И стабильное уменьшение количества этих кораблей очень важно, так как, по словам Игната, они используются россиянами «для перебрасывания боеприпасов, техники, личного состава и другого груза – возможно, на Запорожское направление и в оккупированный Крым».

Во словам военного обозревателя «ИС» Юрия Карина, потери Черноморского флота были неизбежны.

«Как мы и прогнозировали в одном из материалов совместного проекта OBOZ.UA и группы «Информационное сопротивление», потери ЧФ РФ будут только расти. И чувствовать себя в безопасности российские лохани не будут ни в открытом море, ни в порту, ни на ремонтном заводе – это подтверждено успешными действиями Сил обороны Украины», – говорит Карин.

Согласно официальным данным Генерального штаба ВСУ, потери российского Черноморского флота составляют 23 надводных и 1 подводную боевую единицу. «Среди них три больших десантных корабля «Саратов», «Минск» и «Новочеркасск» вместе с экипажами отправлены на «дембель». Также от ударов Сил обороны Украины ранее получили повреждения БДК «Цезарь Куников», «Оленегорский горняк» и «Новочеркасск» (сегодня его уже добили), – уточнил Юрий Карин.

Он также рассказал, где сейчас находятся другие корабли российского флота. «На ходу, но у причальных стенок Севастополя прячутся БДК «Николай Фильченков» и «Цезарь Куников». А на далекой, но уязвимой Новороссийской военно-морской базе зафиксированы БДК «Орск» и приданные ЧФ с Северного флота «Петр Моргунов» и «Георгий Победоносец», а также приданные с Балтийского флота «Королев» и «Калининград». Еще три больших десантных корабля – «Азов», «Ямал» и «Оленегорский горняк» – находятся на ремзаводах Севастополя. Итого имеем 7 боеготовых, 3 уничтоженных и 3 неисправных БДК. То есть группировка, готовившаяся высаживать морской десант на Одессу, полудееспособна. Более того, боится выйти в море», – добавил военный обозреватель «ИС».

По словам спикера Воздушных сил Юрий Игната, у ВСУ есть средства воздушного нападения, которые могут добраться до этих «спрятавшихся» на различных базах российских кораблей.

«Это и крылатые ракеты, и, возможно, баллистические, и ударные БПЛА, которые часто наведываются в Крым, чтобы потревожить оккупантов. (...) Не забывайте, что у нас еще есть дроны, которые разрабатывает Украина. Подводные, надводные – это тоже средства, которые могут быть использованы для противодействия российским кораблям и по припортовой инфраструктуре», – поделился в комментарии OBOZ.UA Юрий Игнат.

Он убежден, что врагу будет непросто в Черном море и Россия не сможет сделать его своим внутренним морем.

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